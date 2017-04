Mečiar amnestoval na dvakrát, prvé rozhodnutie musel upresniť

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Prvá z amnestií, ktorú udelil predseda vlády SR a zastupujúci prezident Vladimír Mečiar tretieho marca 1998, sa týkala trestného činu zavlečenia prezidentovho syna do zahraničia z augusta 1995, ako aj neúspešného referenda, v ktorom mali občania rozhodnúť o vstupe Slovenska do NATO a priamej voľbe prezidenta SR.



"Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997," uvádza Článok V. dokumentu..





Zo štyroch otázok boli len tri



Referendum z mája 1997 pôvodne obsahovalo štyri otázky, konkrétne "Ste za vstup SR do NATO?", "Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?", "Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?" a "Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?.



Vtedajší minister vnútra Gustáv Krajči však nechal vytlačiť lístky len s prvými tromi otázkami, pričom argumentoval uznesením Ústavného súdu SR o tom, že príloha štvrtej otázky je v rozpore so zákonom. Ústredná komisia pre referendum sa 25. mája 1997 uzniesla, že referendum bolo zmarené v dôsledku nedistribuovania lístkov so štyrmi otázkami.



Nasledujúci Článok VI. deklaroval: "Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny".



Kováč omilostil svojho syna



Následne, siedmeho marca "v záujme odstránenia sporov o výklad rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998" vydal predseda vlády upresňujúce rozhodnutie, ktoré uvádzalo: "Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995".



V súvislosti s návrhom na zrušenie spomenutých amnestii sa hovorí aj o úmysle zrušiť aj milosť, ktorú bývalý prezident Michal Kováč udelil v decembri 1997 svojmu synovi Michalovi Kováčovi mladšiemu v súvislosti s kauzou Technopol.



Svoje rozhodnutie vtedy prezident odôvodnil tým, že predlžovanie trestného stíhania nevedie k zisteniu pravdy a prípadnému spravodlivému potrestaniu vinníkov, ale k zneužívaniu na politické ciele. Tým podľa prezidenta nie sú predpoklady pre nezávislé a objektívne dokončenie vyšetrovania a objektívny a spravodlivý výsledok.