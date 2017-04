Mechúrik-Koščúrik rozosmial deti v regiónoch



Bratislava, 21.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Spoločnosť BILLA, Nadácia Markíza a Slovenské národné divadlo spojili organizačno-kreatívne sily a zrealizovali netradičný charitatívny projekt. Cieľ sprístupniť kultúrne zážitky pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín splnili na 100 %. V rámci putovnej akcie SND, ktorá prebehla v druhom aprílovom týždni vo vybraných slovenských mestách, navštívili naši poprední divadelníci Liptovský Mikuláš, Lučenec a Žiar nad Hronom. S prispením predstaviteľov mesta a s podporou hlavného partnera projektu, spoločnosti BILLA, sa profesionálne naštudované predstavenie Dobšinského rozprávky Mechúrik-Koščúrik dostalo pred regionálne publikum, ktoré si vychutnalo plnohodnotný umelecký zážitok porovnateľný s návštevou divadla v bratislavských priestoroch SND.



Stovky detí a ich rodičov zo sociálne znevýhodnených rodín tak mohli aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti všedných dní a vďaka darovaným lístkom do divadla sa zabaviť na klasike z repertoáru našej prvej scény. .







„Putovačka Mechúrika – Koščúrika je projekt, ktorého myšlienku sme nosili v hlave už dlhší čas a nesmierne sa teším, že sa nám ho napokon podarilo uskutočniť v podobe, ktorá – dovolím si tvrdiť – prekonala naše pôvodné očakávania,“ hovorí marketingová riaditeľka BILLA Slovensko Denisa Pernicová. „Kvalitná kultúra pomáha formovať vkus našich najmenších, rozširuje ich obzory a obohacuje ich duševný život. V tomto projekte sme videli šancu sprístupniť toto obľúbené detské predstavenie aj v menších mestách a radi sme ju využili.“



Za ideou preniesť obľúbenú detskú inscenáciu do menších miest stojí podľa Pernicovej aj iný dôvod: „Tradičná detská divadelná kultúra pomaly upadá a deti často preferujú návštevu kina pred divadlom. O to viac sme cítili potrebu oživiť dopyt po divadelnom umení v regiónoch.“



Charitatívna iniciatíva putovných divadelných predstavení je len jedným spomedzi viacerých aktuálne prebiehajúcich projektov spoločensko-korporátnej zodpovednosti, ktoré BILLA podporuje. „V minulom roku sme sa zaviazali, že posilníme činnosť projektov spoločenskej zodpovednosti a už po prvých mesiacoch tohto roka môžeme pri bilancovaní spokojne konštatovať, že sa tohto cieľa držíme,“ hovorí Jana Gregorovičová, CSR špecialista z Billy.



„S mimoriadne pozitívnou odozvou sa popri sérii putovných divadelných predstavení stretávajú aj naše ďalšie akcie – napríklad Zdravé oči už v škôlke či projekt HÝBSA Slovensko. Všetky aktivity idú ruka v ruke s krédom našej spoločnosti prinášať slovenským rodinám viac ako len zážitok z nákupu kvalitných potravín,“ doplnila Gregorovičová.