Mayovej konzervatívci majú pred labouristami výrazný náskok

Britská vládnuca Konzervatívna strana má 19-percentný náskok pred Labouristickou stranou, ukázal to dnes prieskum ICM. Uvedený náskok sa v porovnaní....

LONDÝN 1. mája (WebNoviny.sk) - Britská vládnuca Konzervatívna strana má 19-percentný náskok pred Labouristickou stranou, ukázal to dnes prieskum ICM. Uvedený náskok sa v porovnaní s minulým víkendom mierne zmenšil, vtedy bol rekordných 22 percent.



Konzervatívcov by v súčasnosti podľa agentúry Reuters volilo 47 percent opýtaných, labouristov 28 percent. Dnešný prieskum je najnovším v sérii prieskumov, ktoré ukazujú, že labouristi pomaly náskok konzervatívcov dobiehajú..



Liberálnych demokratov by podľa tohto prieskumu volilo deväť percent opýtaných a euroskeptickú Stranu nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) osem percent. Prieskum ICM sa uskutočnil v dňoch 26. až 28. apríla na vzorke 2012 dospelých.



, ,