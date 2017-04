Mayová naznačila možnosť dočasného zachovania voľného pohybu osôb po brexite

LONDÝN 5. apríla (WebNoviny.sk) - Voľný pohyb osôb medzi EÚ a Veľkou Britániou by mohol byť, prinajmenšom dočasne, zachovaný aj po brexite. Naznačila to v utorok britská premiérka Theresa Mayová, ktorej vyjadrenie citovala televízia BBC.



Po dosiahnutí dohody o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bude podľa Mayovej zrejme nasledovať "implementačná" fáza. Tá by mala poskytnúť firmám pôsobiacim v Británii a zahraničným vládam určitý čas na to, aby sa adaptovali na nové podmienky a prípadné reštrikcie spojené s brexitom..





"Keď sa dohodneme na tom, ako bude vyzerať nový vzťah (s EÚ), bude potrebné určité časové obdobie, počas ktorého budú firmy a vlády prispôsobovať svoje systémy," povedala britská premiérka počas utorkovej návštevy Jordánska a Saudskej Arábie.



Mayová však opäť zdôraznila, že britská vláda musí po brexite opäť získať kontrolu nad imigračnou politikou a hranicami Spojeného kráľovstva. Podľa nej toto želanie jasne vyjadrili britskí voliči vo vlaňajšom referende, v ktorom rozhodli o odchode z EÚ.



Britská premiérka minulý týždeň oficiálne informovala EÚ o tom, že si želá aktivovať článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý umožňuje krajine opustiť EÚ. Oficiálne sa tým spustil dvojročný proces rokovaní o odchode Británie z Európskej únie. Ak by sa dodržal dvojročný plán "rozvodového procesu", britské členstvo v EÚ sa skončí 29. marca 2019.



