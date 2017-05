Matovičovo OĽaNO viní Kaliňáka, že výmenou lukratívnych pozemkov za byty okradol ľudí o milión eur

Ministerstvo vnútra v decembri minulého roka zamenilo dva lukratívne pozemky v časti Staré Mesto a Nové Mesto v Bratislave za štyri byty pre....

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Ministerstvo vnútra v decembri minulého roka zamenilo dva lukratívne pozemky v časti Staré Mesto a Nové Mesto v Bratislave za štyri byty pre policajtov v bratislavskej Vrakuni. O výmene informoval Týždenník Plus 7 dní v najnovšom vydaní, podľa ktorého minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) urobil nevýhodný obchod pre štát. Na výmene mala profitovať bývalá poslankyňa v mestskej časti Ružinov a podnikateľka Zuzana Kurucová, ktorá kandidovala za koalíciu vedenú Smerom. Ako povedal líder OĽaNO Igor Matovič na stredajšej tlačovej besede, Kaliňák okradol policajtov a všetkých ľudí o milión eur. Ako dodal, Kurucová je manželkou starostu Vrakune.





Podľa informácií týždenníka Kaliňák zamenil pozemok v Starom Meste na Rajskej ulici s rozlohou 217 štvorcových metrov a pozemok v Novom Meste na Bajkalskej s rozlohou dvetisíc štvorcových metrov. Pozemky mali podľa znaleckého posudku hodnotu asi pol milióna eur. Podľa majiteľa realitnej kancelárie RE/MAX – Elite Andreja Churého trhová cena pozemkov môže byť až o milión eur vyššia. Byty vo Vrakuni stavala firma Ivánska cesta s.r.o. a majú rozlohu približne 60 metrov štvorcových. Podľa týždenníka je trhová cena jedného bytu asi 120-tisíc eur. Firma ministerstvu doplatila 71-tisíc eur. Rezort Roberta Kaliňáka vyhlásil, že byty využije pre policajtov. Zuzana Kurucová, bývalá poslankyňa bratislavskej mestskej časti Ružinov, je jedinou konateľkou firmy, ktorá pozemky získala. Jej manžel Martin Kuruc je starostom Vrakune, bývalý poslanec za SDKÚ, ktorého v roku 2006 vylúčili spolu s ďalšími bratislavskými poslancami za SDKÚ zo strany. .



Kaliňák Slovensku "dlhodobo škodí"



Podľa Matoviča pozemok na Rajskej ulici sa môže celý zastavať, druhý pozemok na Bajkalskej ulici je na lukratívnom mieste. "Reálna hodnota za 2 000 metrov je 1,4 mil. eur. Kaliňák v našom mene pozemky predal ani nie za 600-tisíc eur. Reálna hodnota týchto dvoch pozemkov je 1,6 mil. eur," povedal Matovič. Podľa neho byty, ktoré policajtom Kaliňák vybavil, sú v priemyselno-obchodnej časti Bratislavy, kde by chcel bývať len málokto. Podľa poslankyne NR SR za OĽaNO Veroniky Remišovej to bol dobrý obchod pre manželku starostu a okrem toho sú v obchode zapletené známe firmy. "V obchodnom registri bola do novembra zapísaná ako spoluvlastník spoločnosti Ivanská cesta s.r.o., ktorá tie byty postavila, firma Juris. Konateľky sa spomínali v súvislosti s predajom pozemkov, ktoré na Čiernej vode kupoval štát pre manažérov firmy Kia. Štát vtedy veľmi prerobil," priblížila.



Podľa nej sa ľudia z firmy Juris spomínajú aj pri kauze s pozemkami okolo križovatky Triblavina. "Kaliňák Slovensku dlhodobo škodí," povedala v súvislosti s množstvo káuz, ktoré opozícia v súvislosti s Kaliňákom od začiatku volebného obdobia rieši. Remišová žiada ministra vnútra, aby dal k dispozícii zoznam všetkých zámen a obchodov, ktoré urobilo ministerstvo. "Toto nie je jediné kšeftovanie s pozemkami," uviedla. Matovič sa pýta, či je pravda, že Kurucovci sú blízki známi s podnikateľom Ladislavom Bašternákom. "Je pravdou, že Martin Kuruc (starosta Vrakune) bol na jeseň 2015 s Bašternákom na poľovačke v Juhoafrickej republike? Ak by to pravdou bolo, tak kruh sa uzavrel," povedal. Dodal, že OĽaNO podáva trestné oznámenie pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku.



Ministerstvo sa proti tvrdeniam ohradzuje



Ministerstvo vnútra sa však proti tvrdeniam týždenníka ohradzuje, keďže v článku podľa rezortu odzneli hrubo zavádzajúce informácie týkajúce sa zámeny nehnuteľností zrealizovanej ministerstvom vnútra. "Ministerstvo vnútra zamieňalo pozemky, ktoré nevedelo využiť na svoju činnosť vzhľadom na to, že na nich boli objekty, ktoré sú v kritickom stave alebo na nich stáli stavby, ktorých nie je vlastníkom. Na to, aby ktokoľvek samozvaný neurčoval trhovú cenu nehnuteľností, sú znalci, ktorí robia znalecké posudky, a ktorí majú o nehnuteľnostiach všetky informácie, ktoré realitný maklér k dispozícii nemá," píše sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytlo ministerstvo.



K zámene podľa neho došlo na základe znaleckých posudkov znalcov vysúťažených cez elektronické trhovisko, pričom spoločnosť Ivánska cesta s.r.o ako rozdiel v znaleckých posudkoch musela MV SR doplatiť 70 980 eur. Ministerstvo vnútra v rámci zámeny získalo štyri trojizbové novopostavené byty po kolaudácii vybavené kuchynskou linkou, sanitou a parkovacím miestom, ktoré sú pridelené ako služobné byty ministerstva vnútra.





"Ministerstvo vnútra SR zamieňalo nehnuteľnosť na Rajskej ulici v centre mesta s výmerou 217 metrov štvorcových bez parkovacích možností. Na pozemku stojí budova, ktorá je staticky narušená. Cena za malý pozemok je podľa znaleckého posudku 961 eur za meter štvorcový. Pre porovnanie: v roku 2011 počas minulej vlády zamenilo ministerstvo vnútra pod vedením Daniela Lipšica pozemok na Šafárikovom námestí, čím okrem iného aj zamedzilo prístupu vozidiel polície k obvodnému oddeleniu, a to za sumu 133 eur na meter štvorcový. Teda za sedemkrát nižšiu sumu ako pozemok teraz zamieňalo súčasné vedenie. Rovnako tak došlo za minulej vlády k predaju nehnuteľností v najlukratívnejšej časti centra za 93 eur/m2. Pozemky s oveľa väčšou rozlohou sa tak predali za niekoľkonásobne menej," píše sa v stanovisku.



Súčasťou zámennej zmluvy MV SR a spoločnosti Ivánska cesta, s.r.o bol aj pozemok s výmerou 2 000 metrov štvorcových v mestskej časti Nové Mesto v blízkosti čerpacej stanice Slovnaft. Na tomto pozemku stojí stavba bistro Štadión, ktorá nie je vlastníctvom ministerstva vnútra, a teda na pozemku tvorí ťarchu, ktorú redaktor Plus 7 dní realitnému maklérovi podľa rezortu zamlčal. "Ministerstvo vnútra išlo do zámeny s cenou pozemku podľa znaleckého posudku 192 eur za meter štvorcový. Pričom podľa dnešných údajov z realitných portálov je to jednoznačne trhová cena. V tejto súvislosti môžeme uviesť, že ministerstvo pod vedením Daniela Lipšica predalo v tejto mestskej časti pozemky za 54 eur, teda opätovne za niekoľkonásobne menej," dodáva ministerstvo.