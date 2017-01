Matovič: Zlepenec zlodejov urobí nemožné, aby si udržal moc

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Obyčajným ľuďom sa na Slovensku v roku 2017 život nezlepší a zlepenec zlodejov urobí aj nemožné, aby sa udržal pri moci. Také je stanovisko lídra opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Igora Matoviča na tlačovú besedu predsedu NR SR Andreja Danka, predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu NR SR Bélu Bugára, na ktorej predstavili ciele koalície na rok 2017. Agentúre SITA ho poskytol hovorca OĽaNO-NOVA Dano Mitas.



"Premiér Robert Fico len opäť sľuboval ľuďom to, čo sľubuje už desať rokov. Béla Bugár nám oznámil, že na súdoch sa bude hovoriť po maďarsky. Andrej Danko síce hovoril najdlhšie, ale nepovedal nič podstatné, na čo by malo zmysel reagovať," uviedol Matovič.



V stanovisku ďalej píše, že to podstatné, čo na tlačovej besede neoznámili, je čas, kedy sa Fico "odsťahuje z ukradnutého bytu Bašternáka", kedy Danko "vráti 52 miliónov, ktoré ukradol ľuďom v Lesostave Revúca" a kedy Bugár "prestane kryť svojich kamarátov, ktorí nemorálne okradli ľudí o stovky miliónov na pozemkoch pod rýchlostnou cestou R7 na Dunajskú Stredu".