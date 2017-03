Matovič: V prípade Kaliňáka konať nezačnú, ale mňa chcú popraviť

Nespáchal žiadnu škodu štátu a chcú mu zobrať mandát. Povedal to v utorok na tlačovej besede líder OĽaNO Igor Matovič po tom, čo parlamentný....

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) – Nespáchal žiadnu škodu štátu a chcú mu zobrať mandát. Povedal to v utorok na tlačovej besede líder OĽaNO Igor Matovič po tom, čo parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol, že plénum NR SR bude hlasovať o jeho zbavení mandátu za opätovné nepozastavanie živnosti. Ako dodal, takéto rozhodnutie väčšiny členov výboru považuje za šikanovanie za to, že poukazuje na kauzy vládnej koalície.



Rozhodnutie výboru považuje za nedemokratické. „Ale v prípade Roberta Kliňáka nezačnú konať. Ak si niekto myslí, že budem rozhodnutie rešpektovať, mýli sa. Duch mečiarizmu sa do parlamentu vrátil, chcú ma popraviť, lebo im je nepríjemná pravda, ktorú im do oči hovorím. Štát mi obnovil živnosť a mal som 0 eur tržieb, dvakrát,“ povedal s tým, že Kaliňák obchodoval s podnikateľom podozrivým z daňových únikov Ladislavom Bašternákom. Dodal, že ak by mu prišla informačná SMS od daňového úradu, že mu končí pozastavenie, určite by tak urobil..





„Mal som aktívnu živnosť a zároveň nula eur tržieb. Akým spôsobom som ohrozil verejný záujem, ako som mohol podnikať, keď som mal nula eur tržieb,“ uviedol s tým, že s jeho výkladom významu podnikania súhlasil aj senát Ústavného súdu, sudcu Ladislava Orosza. Výbor mal podľa neho skúmať, či reálne podnikal. Zdôraznil, že nebude poslancov ovplyvňovať pri hlasovaní. „Ja som prvý za to, aby bola tajná voľba. Aby každý slobodne vyjadril svoj názor,“ povedal. Matovič však zdôraznil, že v prípade straty mandátu nemieni z verejného politického života odísť.



Líder OĽaNO Igor Matovič bude musieť svoju nepozastavenú živnosť vysvetľovať v pléne parlamentu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v utorok prijal uznesenie, za ktoré hlasovalo deväť z pätnástich členov výboru. Predseda výboru Martin Poliačik bol za udelenie pokuty. Podľa koaličných členov výboru však Matovič má možnosť v pléne NR SR svoje pochybenie obhájiť. Ak sa mu to podarí, o mandát poslanca nepríde. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.