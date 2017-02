Matovič: Syn zosnulej babičky sa za použitie fotky nehnevá



Líder OĽaNO Igor Matovič sa vyjadril, že práve premiér Robert Fico sa v stredu prejavil ako cynická hyena, keď takto zneužil babičku a kontaktoval preto aj českého premiéra Bohuslava Sobotku.BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Rodina zosnulej babičky z fotiek, ktoré použil líder Obyčajný ľudí a nezávislých osobností Igor Matovič na prezentáciu zvýšenia cien energií sa na opozíciu za jej použitie nehnevá. Povedal to vo štvrtok Matovič na tlačovej besede po tom, čo jeho správanie v stredu premiér Robert Fico označil za cynické a odsúdeniahodné.



Matovič sa vo štvrtok dovolal synovi babičky, ktorému sa za použitie fotky ospravedlnil. Syn podľa slov Matoviča s hrôzou hovoril, že nechápe, ako mohol Fico takto babičku zneužiť. .



"Ja od nikoho nič nechcem. Určite to nebolo urobené zámerne. Nemusíte sa za nič ospravedlňovať," citoval Matovič z telefonického rozhovoru syna babičky. Dodal, že na používanie jej fotky má opozícia plný súhlas rodiny. "Prajem Vám, nech Vám to dobre dopadne a urobíte poriadok nech sa vám lepšie žije na tom Slovensku," odkázal syn babičky cez Matoviča.



Fotografia nebola súčasťou fotobanky agentúry



Matovič dodal, že fotografiu riadne kúpili od agentúry, avšak fotografia nebola súčasťou fotobanky agentúry. Preto sa OĽaNO-NOVA pokúsi spojiť s fotografom, ktorý fotografiu urobil.



Líder OĽaNO sa vyjadril, že práve Fico sa v stredu prejavil ako "cynická hyena", keď takto zneužil babičku a kontaktoval preto aj českého premiéra Bohuslava Sobotku. "Je to medzinárodný škandál. Pozostalý nemajú nič proti používaniu tejto fotografie," povedal Matovič a dodal, že vo štvrtok sa pokúšal dovolať českému premiérovi Sobotkovi s tým, že sa chcel za Fica ospravedlniť.



Je zvedavý, akú výhovorku si Fico vymyslí dnes, aby nemusel prísť do parlamentu. Podľa neho Fico veľmi dobre vedel, že fotka je používaná iba ako ilustračný obrázok. "Vyzývam Fica, aby nebol zbabelec, aby nehľadal ďalšiu zámienku a aby sa zúčastnil na schôdzi," povedal Matovič.



Chyba sa stala u grafika



Matovič sa už v stredu ospravedlnil za použitie fotografie. "Keď urobím chybu, dokážem sa ospravedlniť," povedal novinárom s tým, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) a predseda NR SR Andrej Danko (SNS) sa v utorok neospravedlnili, ale snažili sa zakryť fakt, že Glváč sa prezentoval kartou Danka. Matovič informoval, že chyba sa stala u grafika, ktorému zadali vyrobiť obrázok ženy s nápisom.



Matovič podľa premiéra Roberta Fica ukázal v utorok v parlamente fotku mŕtvej ženy z Moravy. Uvádzal ju ako chudobnú vdovu, ktorej boli zvýšené ceny energií o sto percent. Ako povedal Fico v stredu na tlačovej besede, je to pani z Českej republiky.



"Je to Anna B. z Moravy. Táto pani zomrela v roku 2013. Je to odsúdeniahodné, ak 41 poslancov opozície predložilo takýto podvrh do NR SR. Je to cynické a odsúdeniahodné, že zneužili fotografiu cudzej štátne občianky, ktorá už nie je medzi nami. Je to tak vážny prešľap, že som dnes telefonoval s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom, ktorému som sa ospravedlnil za zneužívanie tváre cudzej občianky. Rovnako som sa ospravedlnil aj jej synovi. Telefonovali sme so starostom obce, ktorý potvrdil jej totožnosť," vyhlásil.