Matovič: Danko ma šikanuje a buzeruje, siahol mi na plat

Predseda OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že ho šéf NR SR Andrej Danko šikanuje. Ako povedal dnes na tlačovej besede, Danko neuznal Matovičovi ospravedlnenie....

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) – Predseda OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že ho šéf NR SR Andrej Danko šikanuje. Ako povedal dnes na tlačovej besede, Danko neuznal Matovičovi ospravedlnenie z rokovania parlamentu a za dve neospravedlnené neúčasti mu zobral polovicu platu. Matovič však upozornil, že Danko 16. februára, keď rokovala NR SR o vyslovení nedôvery premiérovi Robertovi Ficovi, vedome podvádzal tým, že miesto v NR SR bol na futbale v Madride.



„Neospravedlnil sa. Z Madridu malo lietadlo odlet 10:45, prílet do Viedne malo 11:30. Ešte aj hodinu meškalo. Danko prišiel na schôdzu neskôr, nebol tu prítomný,“ zdôraznil Matovič s tým, že nikto nenájde k tomu žiadnu ospravedlnenku, ani Danko si sám sebe nestrhol plat, nedal si absenciu. „Ale mne, ktorý som sa zastával ľudí a pracoval som, mne strhne plat. Toto je kapitán Danko v akcii, toto je šikana. Presne tak, ako keď majú na úradoch buzeranta šéfa. Danko by sa mal správať ku všetkým spravodlivo. Toto máme za predsedu parlamentu,“ vyhlásil. .



Matovič v parlamente chýbal dvakrát



Predseda NR SR Andrej Danko neospravedlnil z rokovania parlamentu vo februári predsedu OĽaNO Igora Matoviča. Matovič v parlamente chýbal dvakrát. Najskôr 1. februára, v budove NR SR však bol a mal tlačovú besedu. Danko dôvod jeho neprítomnosti na rokovaní nepovažuje preto za závažný a jeho ospravedlnenie za riadne. Druhú neospravedlnenú účasť má Matovič za 14. február, keď si do rokovacej sály doniesol vizuálne pomôcky, pričom to zakazuje Rokovací poriadok. Keďže bol vykázaný preto zo sály, ráta sa mu neospravedlnená neúčasť. Matovič tak príde o polovicu platu a paušálnych náhrad.





Matovič upozornil, že 1. februára začali ľuďom na východe Slovenska chodiť zvýšené faktúry za elektrické energie. „Keďže ich bolo množstvo, považoval som za správne, aby som upozornil kompetentných na problém, preto som sa presne podľa Rokovacieho poriadku riadne ospravedlnil na schôdzi. Urobil som to písomne do rúk predsedu NR SR, tak ako to káže zákon,“ uviedol Matovič. Zároveň upozornil, že o 10:20 mal tlačovú besedu.



Danka žiadal, aby rozhodnutie prehodnotil



„Vedel som, že o deviatej mám vystúpiť, ale predpokladal som, že bod zaradia na koniec rokovania, ako sa to robieva. S hrôzou som sa dozvedel, že Danko nepovažuje moje dôvody za závažné a že moju účasť na rokovaní neospravedlní,“ uviedol. Zároveň však zdôraznil, že v ten deň hlasoval o 27 zákonoch, bol teda riadne prítomný v sále a bol zapísaný v dochádzke poslancov. „Ak poslanec je zapísaný, hlasuje alebo vystupuje, považuje sa za prítomného. Žiadal som Danka, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Danko, napriek tomu, že som chýbal na 20 minútach schôdze, rozhodol sa mi siahnuť na polovičku platu,“ povedal.



Líder OĽaNO tiež upozornil, že od 1. januára platí nový Rokovací poriadok. V ňom už nie je odsek, podľa ktorého sa posudzuje dochádzka podľa poldní. Toto ustanovenie prešlo na návrh Gábora Gála (Most-Híd). „Danko sa správa, ako keby platil starý Rokovací poriadok. Danko sa správa protizákonne, ako na vojne. Myslí si, že môže buzerovať a že týmto ma pokorí. Táto šikana na mňa neplatí,“ vyhlásil.



Predseda NR SR Andrej Danko tiež neospravedlnil z rokovania dnes už nezaradeného poslanca NR SR Jozefa Mihála, ktorý bol ešte počas februárovej schôdze členom SaS. Ten tri dni neprišiel do parlamentu a ani sa z rokovania neospravedlnil. Mihál bol v tom čase na prednáškovom turné.