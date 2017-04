Matovič: Chcem byť obvinený v kauze účtovníctva, aby som sa mohol brániť na súde

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič obrazne vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby voči nemu vzniesli obvinenie. Podľa neho práve oni majú v rukách slovenskú políciu, prokuratúru aj súdy. Matovič chce byť oficiálne obvinený, lebo sa chce brániť na súde a je presvedčený, že štátu zaplatil všetky dane, ktoré mal.



Matovič to vyhlásil na stredajšej tlačovej besede po tom, čo médiá zverejnili uznesenie, podľa ktorého Matovič pred vyšetrovacími orgánmi zatajil účtovníctvo spoločnosti regionPress za roky 2002 až 2004. Podľa uznesenia vyšetrovacie orgány zastavili trestné stíhanie vedené pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s firmou regionPress. Podľa dokumentu vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry trestný čin uzavrel, pretože skutok je premlčaný. Tridsaťstranové uznesenie obsahuje aj výpovede svedkov a dokazovanie trestného činu Matoviča. .



Vyšetrovanie ukončili vo februári 2017



Vyšetrovanie ukončili vo februári 2017, uznesenie odobril aj prokurátor. Líder hnutia OĽaNO v roku 2008 podľa uznesenia predal regionPress Pavlovi Vandákovi s úmyslom manipulovať s účtovníctvom firmy. Vtedy vo firme robili daňovú kontrolu a zistili pochybenia a nejasnosti v účtovníctve. Išlo napríklad o kúpu tlačiarenského stroja Man Roland, ktorý Matovič ako štatutár nezaradil do nadobudnutého majetku. Ako dôvod uviedol, že stroj kúpil, aby ho neskôr predal. Tým sa podľa uznesenia vyhol zaplateniu dane vo výške viac ako 71 000 eur. Daniari podľa uznesenia Matoviča vyzvali, aby doložil zmluvu dokazujúcu, že stroj je určený na predaj alebo predaný.





Ten v novembri 2007 predložil zmluvu "medzi Igorom Matovičom živnostníkom a Igorom Matovičom, s. r. o., kúpna zmluva tlačiarenský stroj". Podľa uznesenia, pri kontrole o mesiac nato našli kontrolóri predmetný stroj v prevádzke. Zamestnanci uviedli, že sa na stroji tlačilo už dva roky. Matovič dnes uviedol, že štátu zaplatil všetko, čo musel. "Päťsto miliónov korún slovenských som zaplatil dobrovoľne na daniach a odvodoch. To je 16 a pol milióna eur za 15 rokov podnikania," povedal. "Nebuďte zbabelci. Máte v rukách prokuratúru, súdy, vzneste mi obvinenie. Rád sa budem brániť na súde, lebo takýmto postupom ste mi právo brániť sa znemožnili," povedal.



Za korunného svedka premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) Matovič označil Pavla Vandáka, ktorý bol vypovedať na polícií minulý rok mesiac pred parlamentnými voľbami. "Uznesenie mám od novinárov. Korunný svedok klamal, krivo obvinil notára, Tatra banku a zamestnankyne daňovej správy, že konali v súlade so mnou. Korunný svedok Fica verejne krivo svedčil a obvinil ma," povedal s tým, že Vandák bol dvakrát právoplatne odsúdený za kriminálny trestný čin. Podľa lídra OĽaNO vyšetrovateľ uprednostnil názor obvineného človeka.



Matovič vyhlásil, že účtovníctvo nezničil



Matovič sa na tlačovej besede bránil, že konal na základe písomného odporučenia daňovej poradkyne. "Presne tak som to urobil. Je na počudovanie, že v uznesení sa nenachádza správa o tom, že mi za pravdu dalo aj ministerstvo financií pod vedením Jána Počiatka aj pod vedením Ivana Mikloša," dodal.



K účtovníctvu za roky 2002 až 2004 sa polícia nedostala. O jeho rekonštrukciu sa neúspešne pokúsil aj Ústav súdneho inžinierstva v Žiline. Matovič vyhlásil, že účtovníctvo nezničil.





Podľa poslaneckého klubu Smer-SD, ak polícia oficiálne potvrdí, že Igor Matovič spáchal manipuláciou s účtovníctvom svojej firmy trestný čin, mala by sa tým vážne zaoberať Národná rada SR. Uvádza to predseda klubu Martin Glváč v reakcii, ktorú agentúre SITA poslala hovorkyňa strany Ľubica Končalová. "Poslanecký klub strany Smer je znepokojený aktuálnou informáciou, ktorú priniesli médiá v súvislosti s lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom," reagoval v stanovisku predseda poslaneckého klubu Smer-SD Martin Glváč. Ďalšie kroky klub oznámi na budúci týždeň.



Prípad odhalil pred rokom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), keď Matoviča obvinil, že firmu previedol na bieleho koňa, pričom zmizlo účtovníctvo firmy za dva roky.