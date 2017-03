Matovič: Bolo by od OĽaNO bláznovstvo podporiť Janckulíka na župana

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič by pochopil iniciatívu KDH v regionálnych voľbách na post žilinského župana podporiť poslanca NR SR za Most-Híd....

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič by pochopil iniciatívu KDH v regionálnych voľbách na post žilinského župana podporiť poslanca NR SR za Most-Híd Igora Janckulíka, iba ak by si Janckulík vstúpil do svedomia, ospravedlnil sa za zradu voličov Siete a kolaboráciu so zlom, ktorému už rok oddane drží chrbát.



„Ak to však menovaný pán takto nemyslí, bolo by od nás ako protikorupčného hnutia, ktoré všetkými silami bojuje za očistenie Slovenska, úplným bláznovstvom, aby sme za nášho spoločného kandidáta s KDH vybrali človeka, ktorý hlasoval proti odvolaniu ministra vnútra Roberta Kaliňáka za jeho nemorálne kšefty a podvody s daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom,“ vyhlásil v rozhovore pre agentúru SITA Matovič..





Igor Janckulík v pondelok pre agentúru SITA povedal, že zvažuje kandidatúru na post žilinského župana. S ponukou na kandidatúru ho oslovila neparlamentná strana – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Ako povedal Janckulík, s ponukou kandidovať ho oslovil predseda KDH Alojz Hlina. „Nie je to rozhodnuté. Zatiaľ rokujeme,“ uviedol.



KDH rokuje o koalíciách pred regionálnymi voľbami s opozičnými stranami OĽaNO a SaS. Ako minulý týždeň vyhlásili Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO) po podpísaní dohody o spolupráci vo voľbách do VÚC, oba politické subjekty sú ochotné a pripravené s KDH aktívne o voľbách komunikovať. Janckulík však zdôraznil, že ak by sa rozhodol pre kandidatúru, kandidoval by ako nezávislý kandidát. „Nezávislého kandidáta môže podporiť ktokoľvek,“ povedal s tým, že prechod z koalície do opozície neplánuje.



OĽaNO zatiaľ v Žilinskom kraji uvažovalo postaviť do jesenných regionálnych volieb vlastného kandidáta. Má ním byť poslankyňa NR SR Erika Jurinová.



, , , , , ,