Matovič: Ľudia faktúry nezaplatili, teraz im hrozí odpojenie

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Ľuďom na východnom Slovensku posiela Východoslovenská energetika upomienky za nezaplatené faktúry za energie. Povedal to v utorok na tlačovej besede líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Igor Matovič. Po tom, čo premiér Robert Fico nedávno odkázal ľuďom, aby faktúry so zvýšenými cenami za energie roztrhali, spoločnosť posiela upomienky a hrozí odberateľom odpojením od energie.



"Už dnes im účtujú poplatok za upomienku," povedal Matovič s tým, že po odpojení si bude spoločnosť účtovať poplatok za opätovné pripojenie. "Je pekné, že im premiér Robert Fico káže trhať faktúry, ale dnes ľudom prichádzajú nemorálne upomienky s hrozbou, že ich vypnú," poznamenal Matovič. .



Podľa lídra OĽaNO ľuďom prišli platby navýšené aj o tisíc percent, čo je podľa neho šesťročný účet za elektrinu. "Pán premiér, zobuďte sa, prestaňte ženám rozdávať kytičky a riešte ich problémy. Tým istým ženám posielajú hrozby, že ich vypnú, ak nezaplatia vami zvýšené faktúry," dodal.



Matovič na tlačovej besede ukázal upomienky troch občanov, ktorým spoločnosť Východoslovenská energetika hrozí, že ak nezaplatia do 13. marca, tak ich odpoja od elektriny. Jeden zo spomínaných zaplatil z faktúry iba takú časť, akú platil aj v minulom roku a rozdiel neuhradil. I napriek tomu mu prišla upomienka. Riešením situácie je podľa Matoviča, aby predstavitelia vládnej koalície začali riešiť problémy bežných ľudí. "Zastrašujete ľudí, a toto je dôsledok neschopnosti viesť krajinu," uzavrel Matovič.