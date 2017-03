Matovič vyzýva Fica a vládu, aby stiahla kandidatúru Procházku na sudcu Všeobecného súdu EÚ

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič vyzýva premiéra Roberta Fica a vládu SR, aby stiahli kandidatúru Radoslava Procházku na sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Agentúru SITA o tom informoval Dano Mitas z komunikačného odboru hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.



Matovič volá po novom kandidátovi .



Matovič pripomína, že v decembri kandidáta vlády Procházku neschválila medzinárodná poradná komisia Všeobecného súdu EÚ.





"Uplynulo 3,5 mesiaca od negatívneho rozhodnutia poradnej komisie. Slovensko je poslednou krajinou, ktorá nemá post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ obsadený. Definitívne budú hlasovať zástupcovia členských štátov, ktorí vždy rešpektujú stanovisko komisie. Vláda však stále nerozhodla, či nomináciu Procházku z finálneho hlasovania stiahne, alebo bude riskovať ďalšie potupné zamietnutie," dodáva Matovič.





Líder hnutia OĽaNO-NOVA vyzýva Fica a členov vlády, aby uznali, že nezávislá komisia objektívne musela spochybniť kompetentnosť Procházku na post sudcu Všeobecného súdu EÚ. Žiada preto stiahnutie jeho kandidatúry.



"V opačnom prípade vzniknú špekulácie, čím Procházka presvedčil premiéra Fica, aby jeho kandidatúru ochraňoval. Zároveň je to aj príležitosť pre Procházku, aby on sám vzal svoju kandidatúru späť a odložil ju ad acta. Slušní ľudia si zaslúžia aspoň jednu porciu spravodlivosti a zadosťučinenia. Verím, že nového kandidáta vyberú zainteresovaní zodpovedne,“ uzavrel Matovič.



Odmietli aj Patakyovú



V prípade Procházkovej kandidatúry prijal poradný výbor ešte v decembri minulého roka negatívne stanovisko. Slovenská vláda jeho kandidatúru stále oficiálne nestiahla. Napriek negatívnemu stanovisku môže trvať na jeho kandidatúre a potom definitívne rozhodnutie padne v pléne zástupcov členských štátov. Poradný výbor odmietol Procházkovu kandidatúru, a to „vzhľadom na obavy o integrite kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené".



Stanovisko výboru v tejto časti neobsahuje podrobnejšie odôvodnenie nad rámec stručnej zmienky o vôli kandidáta vyhnúť sa zdaňovaniu niektorých nákladov jeho prezidentskej kampane v roku 2014, uviedla v januári Súdna rada SR po doručení písomného stanoviska. Podľa Súdnej rady SR v stanovisku poradného výboru rozsiahlo opisujú nesporné kvality Procházku, jeho právnu prax, jazykové schopnosti a medzinárodné skúsenosti.



Slovensko je podľa právnika Jána Mazáka prvou krajinou, ktorej poradný výbor odmietol dvoch kandidátov na miesto sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ). Prvá naša kandidátka Mária Patakyová neprešla výberom v marci 2016 pre neznalosť francúzštiny, pracovného jazyka súdu.



