Matovič vyzval Fica, aby odvolal ministra Plavčana

Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) z funkcie.....

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) z funkcie.



Ako dôvod na stredajšej tlačovej konferencii Matovič uviedol, že Plavčan nezaplatil tisíckam slovenských vedcov prístupy do svetových databáz, do ktorých sa potrebujú denne dostávať, aby mohli vykonávať svoju činnosť. "Dnes má šancu, aby ho vyhodil. Je to Plavčan, ktorý spáchal zločin na slovenskej vede," adresoval Matovič premiérovi s tým, že Fico sám vyhlásil, že je proti diletantom. Práve za diletanta Matovič ministra školstva považuje.



Minister podľa Matoviča o probléme vedel



Matovič dodal, že minister o probléme vedel od začiatku svojho pôsobenia na stoličke ministra.



"Ficovi ani Andrejovi Dankovi (SNS) nevyhovuje inteligentný volič," dodal Matovič ako jeden z dôvodov, prečo Plavčan nekonal. Podľa neho Smer-SD ani SNS nenašli vo svojich radoch žiadneho schopného ministra. "A tak tam dali Plavčana. On je prejav neschopnosti. Na tomto biznise sa nedá nič ukradnúť a preto ich to nezaujíma," povedal.



Matovič uviedol, že informácia, že vedci nemajú prístup k databázam, sa objavila v deň, keď sa spustil projekt, ktorý za 15 mil. eur kopíruje to, čo robí google. "Nemáme tri milióny na to, aby sme zaplatili veľmi dôležitý prístup do svetových databáz," dodal s tým, že 15 miliónov sa našlo na iný projekt.



Vedci nemajú prístup do databáz od začiatku roka.



Problém s prístupom do vedeckých databáz ministerstvo školstva vyrieši do niekoľkých dní. Pred rokovaním vlády to v stredu povedal šéf rezortu školstva Peter Plavčan (nom. SNS). "V najbližších dňoch ten problém bude vyriešený, zaplatíme to z prostriedkov štátneho rozpočtu z ministerstva školstva," povedal Plavčan. Vedci nemajú prístup do vedeckých databáz od začiatku roka.



"V budúcnosti bude potrebné vymyslieť spôsob financovania zo štátneho rozpočtu a spolufinancovania tých, ktorí ho využívajú," dodal. Ako ďalej vysvetlil, napríklad v Českej republike sa vysoké školy podieľajú na spolufinancovaní v rozsahu od 20 do 80 percent. Podľa Matoviča je to však nezmysel. Financovanie by mal zabezpečiť podľa neho štát. Aj to je podľa neho spôsob, aby kvalitní vedci neodchádzali zo Slovenska.



"Prístup k databáze medzinárodných vedeckých poznatkov Science Direct, Scopus a k ďalším databázam je v súčasnom globalizačnom a interdisciplinárnom prepojení vedy a výskumu už nevyhnutnou súčasťou práce vedcov. Navyše je to jedno z okien výsledkov a výstupov práce slovenských vedcov do sveta. Pre akademickú pôdu a najmä kvalitu vedeckého výskumu na Slovensku je dočasné zastavenie prístupu do medzinárodných databáz vážnym problémom. SAV sa ním bude zaoberať na svojom predsedníctve v Košiciach," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SAV Monika Hucáková.