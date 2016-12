Matovič v protestoch videl zmysel, robí dôslednú robotu

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Uplynulé mesiace od marcových parlamentných volieb, kedy Slovensko podľa lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča zažilo veľký šok, ktorý nikto nečakal, boli náročné.



Povedal to Matovič v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že strana Sieť a Most-Híd zradili voličov a prejavili svoj charakter, keď šli do vlády so Smerom-SD.



"Z toho šoku sa ale musíme postupne spamätať a myslím si, že robíme dôslednú opozičnú robotu. A aj to, čo na Slovensku vôbec nebolo zvykom, že politici cez prázdniny niečo robili, tak my sme si to odpracovali. Či už tie protesty pred bytovým komplexom Bonaparte, kde sme chceli poukazovať na to, aby minister vnútra Robert Kaliňák nebol ministrom vnútra," uviedol.



Podľa predsedu opozičného hnutia protesty neboli úspešné z toho pohľadu, že Robert Kaliňák je stále ministrom vnútra. "Ale podarilo sa nám ľuďom ukázať jeho pravú tvár. Určite to nebola strata času," dodal s tým, že Kaliňák bol ešte pred pol rokom korunný princ Smeru-SD a dnes má dovolené sedieť na slávnostných snemoch na kraji stola. To je podľa Matoviča dramatický posun.