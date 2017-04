Matovič podáva trestné oznámenie na Rašiho, vyšetrovateľ podľa neho vygrcal uznesenie NAKA

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Štefan Menčík, ktorý vo februári 2016 preberal účtovníctvo Matoviča, urobil podľa poslanca závratnú....

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Štefan Menčík, ktorý vo februári 2016 preberal účtovníctvo Matoviča, urobil podľa poslanca závratnú kariéru. Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Igor Matovič podáva trestné oznámenie na poslanca za Smer-SD Richarda Rašiho za krivé obvinenie. Ten ho dnes na základe zverejneného uznesenia z polície obvinil, že spáchal trestný čin daňového podvodu.



„Okradol štát a jeho podnikateľská minulosť ho definitívne dobieha. Informácie, ktoré sa objavili v médiách, sú vážne,“ povedal Raši. Podľa zverejneného uznesenia vyšetrovacie orgány zastavili trestné stíhanie vedené pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s firmou regionPRESS. Podľa dokumentu vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry trestný čin uzavrel, pretože skutok je premlčaný. .









Z rádového vyšetrovateľa je riaditeľ



Matovič zdôraznil, že sa poslaneckého mandátu na výzvu poslancov Smeru-SD Dušana Jarjabka a Richarda Rašiho nevzdá. Matovič to povedal na dnešnej tlačovej besede po tom, čo poslanci Smeru-SD vyhlásili, že Matovič sa dopustil trestného činu daňového podvodu. „Mandát mi môžu zobrať. Plne sa odovzdávam do ich rúk,“ povedal Matovič s tým, že ak bude parlament tajne hlasovať o jeho zbavení mandátu, určite sa tak stane. Matovič zároveň dodal, že policajný vyšetrovateľ, ktorý mal prípad jeho účtovníctva od začiatku na starosti, je dnes riaditeľom Národnej protikorupčnej jednotky, expozitúry Západ.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Štefan Menčík, ktorý vo februári 2016 preberal účtovníctvo Matoviča, urobil podľa poslanca závratnú kariéru. „Z rádového vyšetrovateľa je od minulého týždňa riaditeľ,“ povedal Matovič a dodal, že Menčík dostal v minulosti pod patronát jeho trestné oznámenie na Radoslava Procházku, protizákonne zverejnil nahrávku s rozhovorom medzi Matovičom a Procházkom, neskôr poslal kontrolu do Matovičovej rodinnej firmy a dnes ho krivo obviňuje, že sa dopustil trestných činov. Ako dodal, mesiac pred voľbami začal konať opäť proti Matovičovi a vypočul „korunného svedka“ premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka Pavla Vandáka.



"Vygrcal uznesenie NAKA, po všetkých jeho úspešných krokoch zameraných proti mne, je riaditeľom. Po špinavej práci, ktorú dokonal uznesením a zverejnil ho, sa stal riaditeľom. Žijeme v štáte, kde nenaháňame zločincov, ale človeka, ktorý zaplatil štátu 500 miliónov eur, teda mňa,“ dodal s tým, že jediný trestný čin, ktorého sa dopustil je, že zaplatil štátu 500 miliónov.



Auto bolo požičané



Poslanecký klub Smeru-SD vyzýva poslanca za OĽaNO-NOVA Igora Matoviča, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Ako povedal na dnešnej tlačovej besede predseda mandátového a imunitného výboru Richard Raši (Smer-SD) a podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek, „skutok sa stal“ a Matovič spáchal trestný čin daňového podvodu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za Smer-SD to povedali v súvislosti s tým, že podľa zverejneného uznesenia vyšetrovacie orgány zastavili trestné stíhanie vedené pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v súvislosti s firmou regionPRESS. Podľa dokumentu vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry trestný čin uzavrel, pretože skutok je premlčaný.



Ako dnes napísal denník Plus jeden deň Igor Matovič použil podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) svoju matku Máriu, aby si znížil základ dane. Matovič si v roku 2004 vyúčtoval výdavky za používanie auta v hodnote takmer 63 000 eur. Podľa uznesenia daňový úrad Matovičovej firme výdavky neuznal, keďže Matovič nepredložil žiadne podklady. Líder OĽaNO-NOVA dôvodil tým, že doklady o nákupe pohonných hmôt nemôže predložiť, lebo auto používala jeho matka a tá mu účty nedala. Matovič podľa denníka dodatočne doplnil potvrdenie, že auto mala používať jeho matka, šoféroval on a matka bola spolujazdcom. Daňový úrad pri kontrole v roku 2008 konštatoval, že cestovné príkazy na Máriu Matovičovú boli vystavené účelovo. Vyšetrovateľ to preveril. Z uznesenia vyplýva, že Matovič najazdil za rok celkovo 223 043 kilometrov pracovných ciest, ale v čase preverovania malo vozidlo najazdených 210 202 kilometrov. „To auto bolo požičané, ako som mal garantovať nasledujúci vývoj, čo po mne s tým autom následne robili? Ja mám ručiť za to, čo sa stalo s autom v rokoch po mne, keď som s ním nemal nič spoločné?“ pýtal sa Matovič. Ako dodal, jeho bratranec a poslanec Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) mu povedal, že auto po ňom mali požičané desiatky iných ľudí.



Z predaja zaplatil daň



K obvineniu poslancov za Smer, že za tlačiarensky stroj, ktorý kúpil rozobraný na súčiastky, aby ho následne predal a neodviedol daň, Matovič povedal, že taký stroj sa bežne preváža rozobratý aj na pätnástich kamiónoch. „Boli sme v colnej únii s Nemeckom, žiadne clo sa neplatilo. Nemôže ma tu niekto obviňovať,“ dodal. „Z predaja som zaplatil štátu dva milióny,“ poznamenal.



Líder OĽaNO sa zároveň pýtal, prečo ho nezačali stíhať v roku 2012, vtedy by činy ešte neboli premlčané. „Nie náhodou, lebo sme s Robertom Kaliňákom spolupracovali pri rómskej reforme s Petrom Pollákom? Keď sa dohodneme na spolupráci, vtedy je všetko v poriadku,“ uviedol a dodal, že vedeli o tom už v roku 2010.