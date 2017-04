Matovič podľa Kaliňáka zbabelo útočí na ľudí, jeho život označil za jednu veľkú lož

BRATISLAVA 21, apríla (WebNoviny.sk) - Igor Matovič zbabelo útočí na ľudí, ktorí sa nemôžu brániť, vyhráža sa svojim oponentom a správa sa ako typický daňový podvodník.



Vyhlásil to na brífingu v súvislosti so štvrtkovými tvrdeniami Matoviča minister vnútra Robert Kaliňák. Podľa ministra nie je v žiadnom normálnom štáte prístupné, aby politik útočil na rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní. "Také niečo robí len zbabelec," skonštatoval Kaliňák..





Matovičov život je veľká lož



Policajti, vrátane vyšetrovateľa, ktorý sa zaoberal kauzou Matovičovho účtovníctva, urobili podľa Kaliňáka pre Slovensko veľa, kým Matovič vôbec nič. Matovič navyše podľa neho vzhľadom na kauzy, v ktorých figuruje, nemá "právo hovoriť čokoľvek o komkoľvek".



"Rozhodol sa ísť do politiky po tom, čo mu štát prišiel na daňové podvody," povedal na adresu opozičného poslanca. Kaliňák pripomenul, že v súvislosti s Matovičom sa okrem nejasného dovozu tlačiarne objavili napríklad aj pochybnosti v súvislosti s využívaním prenajatého auta.



"Jeho celý život je jedna veľká lož," uviedol. Kaliňák zároveň označil za nezmyselné Matovičove tvrdenia, že vyšetrovateľa, ktorý riešil jeho účtovníctvo, za odmenu povýšili. "Nikto sa nikdy nestáva riaditeľom za nejaké uznesenie," dodal s tým, že daný vyšetrovateľ pôsobí v polícii 12 rokov a prešiel rôznymi úrovňami riadenia.





Z vyšetrovateľa riaditeľ



Igor Matovič na štvrtkovej tlačovej besede vyhlásil, že policajný vyšetrovateľ, ktorý mal prípad jeho účtovníctva od začiatku na starosti, je dnes riaditeľom Národnej protikorupčnej jednotky, expozitúry Západ. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Štefan Menčík, ktorý vo februári 2016 preberal účtovníctvo Matoviča, urobil podľa poslanca závratnú kariéru.



„Z rádového vyšetrovateľa je od minulého týždňa riaditeľ,“ povedal Matovič a dodal, že Menčík dostal v minulosti pod patronát jeho trestné oznámenie na Radoslava Procházku, protizákonne zverejnil nahrávku s rozhovorom medzi Matovičom a Procházkom, neskôr poslal kontrolu do Matovičovej rodinnej firmy a dnes ho krivo obviňuje, že sa dopustil trestných činov. Ako dodal, mesiac pred voľbami začal konať opäť proti Matovičovi a vypočul „korunného svedka“ premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka Pavla Vandáka.



"Vygrcal uznesenie NAKA, po všetkých jeho úspešných krokoch zameraných proti mne, je riaditeľom. Po špinavej práci, ktorú dokonal uznesením a zverejnil ho, sa stal riaditeľom. Žijeme v štáte, kde nenaháňame zločincov, ale človeka, ktorý zaplatil štátu 500 miliónov eur, teda mňa,“ dodal s tým, že jediný trestný čin, ktorého sa dopustil je, že zaplatil štátu 500 miliónov.



