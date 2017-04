Matovič odmieta, že by stál za vznikom Protikorupčného pochodu

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič nestojí za myšlienkou zorganizovať Veľký protikorupčný pochod. Vyhlásil to po tom, čo sa na blogu portálu pravda.sk objavila fotografia, na ktorej je Matovič s mladými ľuďmi, medzi ktorými je aj jeden z organizátorov protikorupčného protestu Michal Karlubík.



Matovič blog nevidel .



Autorom blogu je osoba vystupujúca pod pseudonymom tribunaludu. Protest organizujú študenti, okrem Karlubíka Karolína Farská a Dávid Straka, v utorok 18. apríla v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí od 17:00.



„Neviem, pán Karlubík, či to bol študent, ktorý prišiel pred Bonaparte. Neviem. Nevidel som ten blog. Držím palce týmto aktivistom alebo študentom, ktorí to organizujú. Je mi veľmi sympatické, že mladí ľudia dokázali niečo také zorganizovať, aj keď sami tvrdia, že ich prekvapil záujem,“ povedal Matovič.



Jeden z organizátorov mu písal



Zároveň poznamenal, že jeden z týchto organizátorov mu napísal v čase, keď mu Andrej Danko (SNS) zobral v pléne parlamentu slovo, keď pri odvolávaní Roberta Fica (Smer-SD).



„Napísal mi na facebooku, že chcú urobiť protest proti konaniu Andreja Danka a či im v tom pomôžem. Ja som tú správu objavil asi pred dvoma týždňami. Takže nepoznám týchto ľudí osobne, ale každopádne im držím palce,“ dodal s tým, že politické strany by nemali tento protest využiť vo svoj prospech alebo nejako zneužiť.



