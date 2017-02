Matovič obvinil Glváča, že hlasoval za Danka

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) vraj v utorok hlasoval za predsedu parlamentu Andreja Danka. Glváč mal hlasovať Dankovou kartou počas 12. schôdze parlamentu, ktorá sa v utorok skončila.



Ako povedal v utorok predseda OĽaNO Igor Matovič, obaja sa dopustili závažného porušenie zákona v NR SR ako najvyšší predstavitelia NR SR. "Spáchali podvod a porušili zákon a následne sa k tomu nepriznali. Glváč hlasoval miesto kapitána Danka. Keď na to prišli, ,nepriznali sa, ale nechali schôdzu bežať ďalej," vyhlásil Matovič. .



Matovič hovorí o dokonalom podvode



Glváč hlasoval za Danka počas prezentácie na začiatku rokovania. Aj výkaz o hlasovaní podľa Matoviča dokazuje, že Glváč podľa videa hlasoval a Danko na schôdzi evidentne nebol. Vo výkaze o hlasovaní je však uvedené, že hlasoval Danko a Glváč tam bol neprítomný. "Dokonaný podvod," konštatoval predseda OĽaNO.



Matovič sa pýtal, čo by ľudia očakávali od človeka, ktorý bozkáva výložky a od bývalého ministra obrany. On by očakával, že sa priznajú. "Statoční ututlali podvod, nepriznali sa a neskôr kázali na tlačovej besede o morálke. Títo ľudia si napíšu na bilboardy: hrdo, odborne a slušne. Bojujú proti babičke na plagátoch. Na demokracii im nezáleží. Riadia sa jediným. Vyhraj voľby a môžeš všetko. Vyzývame kapitána Danka a Glváča, aby sa vzdali poslaneckých mandátov," vyhlásil Matovič.



Ako poukázal poslanec hnutia OĽaNO-Nova Gábor Grendel, podľa Rokovacieho poriadku pri hlasovaní poslanca je zastúpenie inou osobou vylúčené. Ak sa mandátov nevzdajú, OĽaNO zváži ďalšie kroky.



V minulosti sa dopustili prehrešku aj Šimkovičová s Radičovou



Poslankyňa NR SR za hnutie Sme rodina Martina Šimkovičová v máji 2016 hlasovala v pléne za svojho straníckeho kolegu Rastislava Holúbka. Ten uvádzal 24. mája hlasovanie ako spravodajca k novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel.



Pri rečníckom pulte však nemal so sebou hlasovaciu kartu. V štatistikách hlasovania je však vykázaný, že hlasoval za prijatie novely. Videli ju viacerí poslanci. Šimkovičová dostala za hlasovanie za poslaneckého kolegu pokarhanie od parlamentu a pokutu 1000 eur.



Takýto prípad bol aj v roku 2009, keď hlasovala za svoju kolegyňu Tatianu Rosovú vtedajšia opozičná poslankyňa Iveta Radičová. Jej hlasovaním sa mal zaoberať parlamentný mandátový a imunitný výbor. Radičová sa však mandátu vzdala. "Urobila som chybu a jediný spôsob, ako sa môžem očistiť, je vzdať sa poslaneckého mandátu," vyhlásila vtedy Radičová. Zároveň dodala, že pri hlasovaní za kolegyňu sa síce dopustila chyby, ale nie podvodu.



Poslaneckého mandátu sa vzdal aj Ladislav Košťa, ktorý na jar v roku 1991 hlasoval za dvoch svojich kolegov.