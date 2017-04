Matovič má vážne psychické problémy, vyhlásil smerák Blaha

BRATISLAVA 26 apríla (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) minulý týždeň dostal list, kde bola informácia „Otvorené z bezpečnostných dôvodov“.





Ako povedal pre agentúru SITA, vôbec ho to však nevyrušilo. Predpokladá, že ide o štandardné bezpečnostné opatrenie pre prípad, že by nejakí šialenci posielali poslancom nejaký kontaminovaný prášok. Zároveň pripomenul, že v minulosti sa takéto prípady stali..





„Mne občania neposielajú štátne tajomstvá, som transparentný človek a ani ja, ani ľudia, čo mi píšu, na rozdiel od Igora Matoviča, netrpia stihomamom. Bezpečnosť je pre mňa prioritou, čiže ak ide o štandardný postup, nevidím v tom žiaden problém. Matovičova hysterická reakcia potvrdzuje, že má vážne psychické problémy,“ vyhlásil Blaha s tým, že Matovič by mal vyhľadať odbornú pomoc.



Blahovi je úplne jedno, čo Matovič hovorí, pokiaľ nevysvetlí, ako mohol na svojej Fabii prejazdiť s maminou vyše 220-tisíc kilometrov za jeden rok a kde sa stratilo jeho účtovníctvo za dva roky, pri ktorých existujú vážne podozrenia. „Dovtedy nemá právo sa verejne vyjadrovať k čomukoľvek a čestní ľudia by ho mali ako podvodníka ignorovať,“ dodal Blaha.



