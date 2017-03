Matovič má podľa Rašiho stiahnuť svoje ospravedlnenie z neúčasti v parlamente, ušetril by polovicu platu

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Mandátový a imunitný výbor parlamentu dnes odporučil poslancovi NR SR za OĽaNO-NOVA Igorovi Matovičovi, aby svoju žiadosť o ospravedlnenie z 1. februára stiahol.



Predseda výboru Richard Raši (Smer-SD) dnes po rokovaní výboru povedal, že v daný deň bol Matovič v parlamente, je podpísaný na prezenčnej listine, aj hlasoval o prerokovaných zákonoch. Raši si stojí za tým, že Matovič sa chcel vyhnúť tomu, aby sa nemusel za svoje hanlivé výroky v pléne ospravedlniť v rovnakom čase, kedy tak robili aj poslanci za ĽSNS. „Odporučili sme mu, aby stiahol žiadosť o ospravedlnenie neúčasti, keď chýbal iba 20 minút. Predseda parlamentu nemôže ospravedlniť len 20 minút, ale celý deň,“ dodal Raši..





Definitívne rozhodnutie má Danko



„Pokiaľ by vzal späť žiadosť, tak za ten deň by mal byť vykázaný ako prítomný a pokutu by nezaplatil. O polovicu platu by neprišiel,“ vysvetlil s tým, že definitívne rozhodnutie o udelení pokuty má právo rozhodnúť nie výbor, ale predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Predseda NR SR Andrej Danko neospravedlnil z rokovania parlamentu predsedu OĽaNO Igora Matoviča, keď Matovič 1. februára v budove NR SR bol a mal tlačovú besedu. Danko dôvod jeho neprítomnosti na rokovaní nepovažuje preto za závažný a jeho ospravedlnenie za riadne.



Mandátový a imunitný výbor NR SR v decembri rozhodol, že poslanci Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), Milan Mazurek a Stanislav Mizík (obaja ĽSNS) sa musia ospravedlniť v pléne parlamentu za výroky, ktoré povedali počas októbrovej schôdze. Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa. Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal Židov v koncentračnom tábore k poslancom NR SR, za čo sa však vzápätí ospravedlnil.



Matovič žiadal nový termín



Matovič sa vyjadril, že priamo v čase vyslovenia problémového výroku sa v pléne ospravedlnil a dodal, že si za slovami stojí. „Prisahal som na ústavu, ktorá hovorí, že máme slobodu vyjadrovania a ústava stojí nad rokovacím poriadkom,“ povedal v decembri. Matovič v októbri v rozprave povedal: „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My, ako opoziční poslanci alebo ako opozícia, ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku.“



Milan Mazurek a Stanislav Mizík sa vo februári, keď bol na to vyčlenený priestor, za svoje výroky v pléne neospravedlnili. Ospravedlnenie adresovali predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi. Milan Mazurek sa hlasným krikom ospravedlnil Dankovi, ktorého označil za „radikálneho zástancu islamu“. Samotné výroky však neoľutoval, stojí si za nimi. Igor Matovič sa tiež neospravedlnil za svoje výroky z minulého roka, pretože požiadal o ospravedlnenie z rokovania parlamentu pre naliehavé pracovné povinnosti. Žiadal, aby mu parlament určil nový termín na ospravedlnenie. Poslanci to však hlasovaním odmietli.