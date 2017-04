Matovič klame a robí iba politické divadlo, hovorí vedúci Kancelárie NR SR o kauze otvárania listov

Zasadne poslanecké grémium

Otvorili 39 zásielok

BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan sa dôrazne ohradzuje voči klamstvám poslanca NR SR Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA).„Pán Matovič klame. Akýkoľvek zamestnanec, ja alebo pán predseda nečíta listy poslancov NR SR, táto predstava je zvrátená a absurdná. Je to len jeho politické divadlo. Je mi ľúto, že pod tlak sa dostávajú naši zamestnanci,“ povedal na tlačovej besede Guspan s tým, že zamestnankyne si za 500 eur v čistom poctivo dlhé roky robia svoju prácu bez ohľadu na to, kto je predsedom..„Odkazujem im, aby sa nebáli a ospravedlňujem sa im za slová pána Matoviča,“ dodal. „Vyzývam pána Matoviča, pokiaľ má dôkazy o tom, že sa pošta číta, nech ich predloží. Inak nech s tým prestane,“ povedal. Podľa Guspana si od začiatku roka Matovič až teraz prevzal svoju poštu.Ako povedal Guspan, v Kancelárii NR SR žiadni zamestnanci listy poslancom nečítajú.Dôvodom vydaného rozhodnutia na otváranie podozrivých obálok podľa neho bolo zabezpečenie zdravia a ochrany života tak všetkých poslancov, ako aj zamestnancov Kancelárie NR SR. Dodal, že kontrolovali iba listy identifikované ako bezpečnostné riziko a iba v nevyhnutnom rozsahu.Guspan uviedol, že budúci týždeň vo štvrtok zasadne poslanecké grémium, na ktorom poslanci rozhodnú o zmenách v nariadení ako postupovať s doručenou poštou pre poslancov NR SR. Dovtedy však bezpečnostné previerky budú realizovať naďalej.„Korešpondencia od fyzických osôb, ktorá bude špecifikovaná ako bezpečnostné riziko, bude umiestnená mimo NR SR do miestnosti na to určenej,“ povedal s tým, že poslanci budú o pošte informovaní a budú si ju musieť osobne prevziať. „Samotný zákrok trvá aj päť hodín a budú musieť byť uzavretí v tejto miestnosti,“ vysvetlil, ako prebieha otváranie podozrivých zásielok.Poznamenal, že za posledných 14 dní, odkedy bolo rozhodnutie platné, bolo skontrolovaných 789 zásielok, z ktorých bolo preverených, keďže boli identifikované ako bezpečnostné riziko, 39 zásielok, čo je 4,9 percenta z doručenej pošty.„Myslím, že to je zanedbateľný objem. Z tých 39 zásielok neboli len zásielky opozičných poslancov, ale aj koaličných, dokonca aj pána podpredsedu Bugára,“ dodal. K zneniu časti rozhodnutia, v ktorej sa uvádza, že listy s dehonestujúcim obsahom nemajú byť doručené adresátovi, povedal, že znenie bolo nešťastne formulované.

Listy adresované poslancom NR SR otvárali zamestnanci parlamentnej podateľne ešte skôr, ako dostali nariadenie od vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, povedal to v stredu líder hnutia OĽaNO-NOVA Matovič.



Zároveň vyzval predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), na ktorého príkaz bolo podľa poslancov za OĽaNO-NOVA nariadenie vydané, aby do piatka do 12:00 odstúpil z funkcie druhého ústavného činiteľa krajiny, teda z funkcie šéfa parlamentu.



„Vyzývam ho, aby odstúpil zo svojej funkcie, inak máme zabezpečenú dostatočnú podporu opozície pre mimoriadnu schôdzu s účelom odvolania kapitána Danka,“ povedal.