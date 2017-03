Matovič by podľa Podmanického nemal prísť o mandát, vysvetlil dôvody

Mandát získal legitímne

SNS sa ešte rozhodne

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) – Parlament by podľa poslanca NR SR za Smer-SD Jána Podmanického nemal zbaviť lídra OĽaNO Igora Matoviča mandátu. Ako povedal v pondelok pre agentúru SITA, o tejto téme budú v Smere-SD ešte diskutovať.„Môj osobný názor však je, že by sme Igora Matoviča nemali zbaviť mandátu, a to z viacerých dôvodov. Predovšetkým, vyššiu úroveň kultúry v parlamente nedosiahneme, lebo stačí, aby si Igor Matovič vybavil asistentský preukaz a bude sa pohybovať po parlamente ako doteraz. Navyše, nebude mať problém robiť divadelné obštrukcie, napr. pri vchode do sály,“ vyhlásil Podmanický. .Podľa Podmanického ďalším dôvodom, prečo by poslanci Smeru nemali hlasovať za jeho zbavenie mandátu, je to, že on čaká len na to, pretože konečne bude mať ďalšiu tému a celé to otočí tak, že mu chcú zatvoriť ústa. „Zbytočne z neho budeme robiť martýra,“ vyhlásil poslanec Smeru.Tretím dôvodom, prečo Matoviča nezbaviť mandátu, je podľa Podmanického fakt, že mandát získal legitímne, voliči ho chcú mať v parlamente a aj keď Igora Matoviča kritizujú za množstvo vecí, mali by si ctiť vôľu voličov.„Nemali by sme povýšiť sankciu za formálne pochybenie nad základný demokratický inštitút, ktorým sú voľby - aj keď, paradoxne, tento trest vymyslel jeho kolega Daniel Lipšic,“ povedal. Zároveň dodal, že Igor Matovič je základná prekážka vzniku akejkoľvek inej vládnej koalície, preto by bola škoda tohto politika opozícii zobrať.Poslanecký klub SNS bude podľa jeho predsedu Tibora Bernaťáka o otázke možného odobratia mandátu Matovičovi diskutovať na svojom zasadnutí pred marcovou schôdzou parlamentu. „Je to delikátna otázka, ktorá si vyžaduje politické rozhodnutie predsedníctva a poslaneckého klubu,“ doplnil pre agentúru SITA podpredseda národniarov Anton Hrnko.Peter Kresák z Mosta-Híd sa chce najskôr oboznámiť s rozhodnutím ústavného súdu a jeho zdôvodnením. „Ak potvrdil pokutu, to znamená, že neprerušenie živnosti bolo porušením zákona, čo otvára možnosť ďalšieho konania, ale musím si to preštudovať,“ povedal Kresák pre agentúru SITA.

Rozhodnutie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií zo 16. júna 2016, na základe ktorého poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) dostal pokutu 12-tisíc eur, dnes potvrdil rozhodnutím II. senát Ústavného súdu SR. Vyplýva to z tlačovej informácie ústavného súdu.



Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií udelil Matovičovi sankciu 12-tisíc eur za to, že v roku 2013 mal platnú živnosť 21 dní, pretože ju zabudol pozastaviť. Líder obyčajných ľudí sa obrátil so sťažnosťou voči pokute na ústavný súd, ktorý dnes rozhodol o jej zákonnosti.

