Matovič apeluje na štát, križovatka Triblavina je podozrivá

Líder hnutia OĽaNO Igr Matovič si myslí, že štát postupuje v prípade stavby križovatky Triblavina podozrivo. Rozšírená diaľnica podľa neho....

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - Líder hnutia OĽaNO Igr Matovič si myslí, že štát postupuje v prípade stavby križovatky Triblavina podozrivo. Rozšírená diaľnica podľa neho mala mať tri pruhy a ďalšie dva napájacie pruhy. "Zrazu si niekto zmyslel, že to zrušia a bude jedna križovatka Triblavina. Ide o biznis pre jednu firmu, ktorá vlastní tristo hektárov pozemkov, kúpených veľmi pokútne," vyhlásil v stredu Matovič.



Ide podľa neho o osud viac ako stotisíc ľudí. Ako uviedol poslanec, ľuda si idú stavať domy, byty a nikto nezohľadňuje, ako budú cestovať. "Štát by mal hľadieť na záujem tu žijúcich ľudí, a nie na záujem jednej firmy," upozornil Matovič..



Zástupcovia Občianskeho združenia Triblavina informovali, že v štúdii, ktorú si objednalo ministerstvo dopravy od Výskumného ústavu dopravného v Žiline, nie sú správne údaje. Dva milióny štvorcových metrov plôch tam podľa nich chýba.



Obce sa na diaľnicu nebudú môcť napojiť



Podľa územných plánov obcí a kraja tam má žiť stotisíc obyvateľov, avšak táto súkromná spoločnosť v štúdií podľa aktivistov uvádza, že v priľahlých obciach stačí pokryť cestovanie pre 14 500 obyvateľov. Aktivisti z OZ Triblavina vyjadrili vážne podozrenie, že schránková firma z Cypru Starland presadzuje cez ministerstvo dopravy svoje záujmy.



"Tým, že nebudú vybudované kolektory, nebude možné pohodlné a bezpečné napojenie na diaľnicu. Tieto obce budú jednoducho odrezané," tvrdí odborníčka na dopravu Tatiana Kratochvílová.



Starosta obce Vajnory Ján Mrva dodal, že majú podozrenie, že tým, ako sa budú realizovať kolektory, bude viac pôdy popri diaľnici na predaj, čo môže byť jedným z hlavných motívov na zmenu plánu a stavbu len jednej križovatky. "Boli sme za to, že pôjde o kolektory, ktoré umožnia bezpečné pripojenie na diaľnicu. Toto je veľká čierna stavba štátu, ktorá nedodržiava územný plán. Nahrádzame s aktivistami ministerstvo, ktoré nie je schopné napočítať reálny počet obyvateľov, ktorí budú žiť v tomto území,” povedal Mrva.



Spoločnosť Starland sa voči tvrdeniam ohradila



Matovič vyzýva vládnu koalíciu, aby proces prehodnotila. "Vyzývame ministerku spravodlivosti Žitňanskú, ktorá tvrdí, že nový protischránkový zákon odstráni schránkové firmy, aby zmenila zákon tak, aby sme vedeli, kto je skutočný majiteľ firmy Starland. Zároveň vyzývame ministra dopravy Érseka, aby si prestal zakrývať oči a začal konečne rokovať s občanmi a aktivistami OZ Triblavina, pretože reálne hrozí, že títo ľudia budú tráviť viac ako tri hodiny v aute v zápchach," uzavrel Matovič.



Spoločnosť Starland Holding sa dôrazne ohradila voči podľa nej zavádzajúcim tvrdeniam a nepravdivým obvineniam aktivistov z OZ Triblavina a poslancov.



"V súvislosti s diaľničnou križovatkou Triblavina boli prezentované dezinformácie, že táto križovatka má slúžiť len spoločnosti Starland Holding. Absolútne sa to nezakladá na pravde. Križovatka bude slúžiť všetkým ľuďom v regióne, ktorí na ňu, vrátane našej spoločnosti, už dlho čakajú," vyhlásili vedúci predstavitelia spoločnosti Ronald Tahotný a Tomáš Bednár.



Všetci zamestnanci sú na Slovensku



Starland Holding sa dištancoval od krokov aktivistov, ktorí podľa firmy sledujú svoje súkromné záujmy, resp. záujmy iných osôb a svojimi krokmi dosiahli oddialenie dokončenia križovatky Triblavina, ktorá mala byť obyvateľom priľahlých obcí odovzdaná do užívania v roku 2017. Výsledkom ich aktivít budú podľa spoločnosti pokračujúce zápchy a znemožnený prístup na diaľnicu pre vyše stotisíc ľudí.



Spoločnosť Starland Holding sa projektom v lokalite Triblavina venuje viac ako desať rokov. Tvrdí, že žiaden z pozemkov, ktoré vlastní, nenadobudla za "korunu".



Spoločnosť má sídlo aj všetkých zamestnancov na Slovensku. "Registráciu na Cypre sme zvolili kvôli zjednodušeniu vstupu zahraničných investorov do našej spoločnosti. Cyprus je členskou krajinou Európskej únie, má so Slovenskom uzatvorené zmluvy o ochrane investícii, aj o zamedzení dvojitého zdanenia. Spoločnosť sa dištancuje zo spájania s akýmkoľvek politickými stranami a politickými subjektmi," uviedli zástupcovia Starland Holding.



Pre závažnosť nepravdivých a obviňujúcich tvrdení spoločnosť v spolupráci s právnymi zástupcami posudzuje ich obsah vzhľadom na zásahy do svojej dobrej povesti, prípadne iné možné porušenia zákona, a zvažuje zodpovedajúce právne kroky.