Matka teroristu z Londýna prehovorila, čo si myslí o synovom útoku

Matka Khalida Masooda, ktorý minulú stredu zabil v centre Londýna štyroch ľudí, uviedla, že ju synov čin šokoval, zarmútil a ohromil. Preliala....

LONDÝN 28. marca (WebNoviny.sk) - Matka Khalida Masooda, ktorý minulú stredu zabil v centre Londýna štyroch ľudí, uviedla, že ju synov čin šokoval, zarmútil a ohromil.



Preliala more sĺz .



"Odkedy som sa dozvedela, že páchateľom je môj syn, preliala som za ľudí, ktorých sa táto udalosť dotkla, more sĺz," napísala vo vyhlásení zverejnenom britskou políciou Masoodova matka Janet Ajaová, ktorá v súčasnosti žije vo vidieckej oblasti Walesu. Dodala, že synove činy neschvaľuje a nezdieľa presvedčenie, ktoré ho k útoku priviedlo.





Britská Metropolitná polícia zatiaľ nemá nijaké dôkazy o tom, že Masood bol v spojení s extrémistickými organizáciami Islamský štát (IS) alebo al-Káida. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Podľa Metropolitnej polície neexistujú ani dôkazy o tom, že Masood sa zradikalizoval počas pobytu vo väzení v roku 2003.



Masood sa narodil ako Adrian Elms



Masood sa narodil v roku 1964 v juhoanglickom grófstve Kent ako Adrian Elms a meno Adrian Ajao prijal po svojom otčimovi, za ktorého sa jeho matka vydala, keď bol dieťaťom. Meno Khalid Masood začal podľa polície používať v roku 2005.





Masood v aute typu SUV najprv zrážal v stredu chodcov na londýnskom Westminsterskom moste a následne sa pokúšal vtrhnúť do areálu britského parlamentu, kde na smrť dobodal policajta. Iní policajti útočníka zastrelili. Pri teroristickom čine prišli o život štyria ľudia a desiatky utrpeli zranenia.









,