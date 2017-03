Matka Róberta Remiáša hovorí o výnimočnom dni, Budaj vidí v zmene ústavy malý krok v dlhom príbehu

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) - Všetci poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) dnes hlasovali za zrušenie Mečiarových amnestií. Ako uviedol poslanec Ján Budaj, dali bokom stranícke záujmy i osobné záujmy a sú tak krok od zrušenia Mečiarových amnestií. Agentúru SITA o tom informoval Dano Mitas z komunikačného odboru hnutia OĽaNO-NOVA.



„Nekončí to dnešným hlasovaním, je to zatiaľ malý krok v dlhom príbehu neustáleho bludného kruhu zla, ale predsa len je to určité preťatie tohto kruhu. Chcel by som sa poďakovať všetkým predchodcom, ktorí v minulých volebných obdobiach predkladali návrhy na zrušenie týchto amnestií,“ uviedol Budaj. Poslanec tiež poznamenal, že prešli aj dôležité pozmeňujúce návrhy. „Kľúčovým je ten, že tieto trestné činy spred 20 rokov nemôžu byť premlčané. Súdy teda nemôžu rozhodnúť, že vec je premlčaná. Tiež prešlo, že pred Ústavný súd SR pôjde schválený návrh obhajovať aj zástupca opozície. Sme na ceste k nastoleniu spravodlivosti. Sme povinní amnestie zrušiť,“ dodal Budaj..





Nádej ukončiť trápenie



Ako tiež informuje komunikačný odbor OĽaNO-NOVA, podľa Anny Remiášovej, matky Róberta Remiáša, ktorý zahynul v súvislosti s únosom prezidentovho syna, je dnes výnimočný deň. „Je tu veľká nádej, že je šanca skončiť všetko to trápenie, ktoré tých 21 rokov prežívam. Aj keď bolesť zostane, predsa len tu bude šanca, že keď prešlo zrušenie amnestií v parlamente, tak budú pomenovaní ľudia, ktorí spáchali tento zločin," uviedla Remiášová s tým, že nejde o banalitu, ale o čistotu politickej scény. A ak si máme politikov vážiť, malo by im podľa Remiášovej záležať na tom, aby mali čistý štít.



„Podporovala som návrh pána Budaja – bol jednoduchý, prehľadný, čistý a zrozumiteľný. Teraz tu však nejde o osoby, ale o cieľ. Ďakujem pánovi Budajovi – celých 21 rokov pri mne stál a bol mi vždy oporou. Verím, že sa konečne pohneme ďalej, aby sme mohli žiť v lepšom právnom a demokratickom štáte, najmä naše deti. Nenosím v srdci pomstu. Som človek, ktorý túži po tom, aby boli verejne pomenovaní ľudia, ktorí to spáchali. Ja chcem splniť Róbertov odkaz, že vládne špičky spáchali teroristický zločin únosu,“ uviedla Remiášová.





Rozhodnutie posúdi Ústavný súd SR



Poslanci NR SR schválili vládny návrh na zmenu ústavy, ktorý umožní zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Za vládny návrh hlasovalo zo 146 poslancov 124 zákonodarcov. Návrh z prítomných vládnych poslancov nepodporil len podpredseda SNS Anton Hrnko. Za návrh hlasovali všetci poslanci hnutia OĽANO-NOVA, hnutia Sme rodina a tiež väčšina poslancov SaS a nezaradených. Podľa schváleného návrhu, zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné.



Zmeny ústavy musí ešte posúdiť a odobriť prezident SR Andrej Kiska. Po tom, ako zmena ústavy bude zverejnená v Zbierke zákonov, musí 30 poslancov predložiť do parlamentu návrh uznesenia na zrušenie Mečiarových amnestií. S návrhom musí súhlasiť najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd.



