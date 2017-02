Matica Slovenská stiahla diskutované video zo svojej stránky

Video nazvané Bez 14. marca sa zaoberá okolnosťami vzniku vojnového Slovenského štátu a hypoteticky tiež situáciou, keby nevznikol. Matica....

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Video nazvané Bez 14. marca sa zaoberá okolnosťami vzniku vojnového Slovenského štátu a hypoteticky tiež situáciou, keby nevznikol. Matica slovenská sa rozhodla stiahnuť diskutované video Bez 14. marca zo svojho YouTube kanála TV MATICA a nezdieľať ho na svojej webovej stránke. Ako agentúru SITA informovalo informačné ústredie Matice, organizácia výrobu videa nefinancovala.



Podľa medializovaných informácií sa približne päťminútové video nazvané "Bez 14. marca" v polovici februára objavilo na portáli youtube.com. Video sa zaoberá vznikom vojnového Slovenského štátu v marci 1939 a hypoteticky tiež situáciou, keby štát nevznikol. .



"Keby však v marci 1939 Slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný? Lepší? Bol lepší a znesiteľnejší v Protektoráte? Horthyovskom Maďarsku? Nebol. Židia, žiaľ, trpeli aj v štátoch, kde 14. marec nebol. Ba nemali to ľahké ani v krajinách, kde Hitlerova moc nesiahala," uvádza sa vo videu. Po verejnej kritike, napríklad zo strany Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, avizoval Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR, že sa videom bude zaoberať.



Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) pre médiá povedal, že obsah videa je "z viacerých hľadísk veľmi nevhodný", keďže podľa neho napríklad relativizuje zodpovednosť Slovenského štátu za osud slovenských Židov. Tiež odmietol tvrdenie, že bez existencie Slovenského štátu by nedošlo k Slovenskému národnému povstaniu, ako to naznačuje obsah videa. Minister tiež pripustil potrebu transformácie Matice na modernú inštitúciu, pričom to sa podľa neho súčasnému vedeniu príliš nedarí.