Matej Tóth podporil Velez-Zuzulovú, SOV ako mediátor



BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Postup Slovenskej lyžiarskej asociácie voči reprezentantkám Veronike Velez-Zuzulovej a Petre Vlhovej v súvislosti s podpisom Štatútu reprezentanta pod hrozbou možných sankcií - ich neprihlásenia do pretekov Svetového pohára - sa nepozdáva Komisii športovcov Slovenského olympijského výboru.



Nechajte naše lyžiarky pretekať



Jej predseda, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km a čerstvý Športovec roka na Slovensku Matej Tóth zverejnil na svojom facebookovom profile toto stanovisko: "My, komisia športovcov SOV, podporujeme slovenské lyžiarky Veroniku Velez-Zuzulovú, Petru Vlhovú a tiež ostatných lyžiarov, aby mohli naďalej prinášať slovenským fanúšikom radosť. Sme proti tomu, aby boli reprezentanti SR rukojemníkmi Slovenskej lyžiarskej asociácie, najmä keď účasť v štátnej športovej reprezentácii na významnej súťaži je hlavným verejným záujmom podľa zákona o športe. Nechceme riešiť spor medzi nimi a SLA, ani na to nemáme právo, ale máme povinnosť ochraňovať záujmy športovcov. Nechajte naše lyžiarky pretekať, lebo my sme jeden tím!"



V súvislosti s aktuálnou spornou situáciou medzi SLA a najlepšími slovenskými alpskými lyžiarkami a hrozbou ich neúčasti v pretekoch Svetového pohára sa Slovenský olympijský výbor podujal pomôcť v role akéhosi prostredníka na vyriešenie problému.



Zástupcovia pretekárov vyjadrili ochotu rokovať



"Vzhľadom na skutočnosť, že SLA je členom SOV a že SOV má záujem na čo najlepšej reprezentácii krajiny na športovom poli, ktorej najvyššou formou je reprezentácia na olympijských hrách, prezident SOV Anton Siekel a generálny sekretár SOV Jozef Liba otvorili diskusiu s predstaviteľmi SLA aj so zástupcami reprezentantov SR v zjazdovom lyžovaní o vyriešení tohto problému. Od zástupcov SLA dostali predstavitelia SOV prísľub, že účasť pretekárov na pretekoch Svetového pohára do konca tohto kalendárneho roka nie je ohrozená. Zástupcovia pretekárov vyjadrili ochotu rokovať o tejto záležitosti po ukončení série štartov v pretekoch Svetového pohára v technických disciplín, ktorá sa uzavrie 10. januára večerným slalomom žien vo Flachau. SOV chce v tejto záležitosti pôsobiť ako mediátor a ponúka rokovanie oboch strán na pôde SOV, v prípade ich záujmu aj v prítomnosti ombudsmana SOV ako nestranného mediátora. Predstavitelia SOV veria, že sa podarí dosiahnuť to, aby reprezentanti SR mohli naďalej nerušene štartovať na všetkých pretekoch a že zároveň budú splnené ich povinnosti voči SLA," uvádza sa v stanovisku Slovenského olympijského výboru.



Nepodpísaný Štatút reprezentanta môže byť dôvodom toho, že elitné slovenské slalomárky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová nebudú prihlásené na najbližšie preteky Svetového pohára v alpských disciplínach. Generálny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa deň pred Vianocami obrátil na reprezentantky emailom, v ktorom im oznámil, že im predlžuje termín na doručenie podpísaného štatútu reprezentanta do 27. decembra. Dovtedy ho však musia podpísať, a to bez výnimky. Doteraz tak neurobili.