Matej Tóth možno nebude obhajovať zlato z olympiády, jeho disciplínu chcú v Tokiu vyradiť

LONDÝN/BRATISLAVA 8. apríla (WebNoviny.sk) - Rada Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) bude na zasadnutí v Londýne 12. a 13. apríla rokovať o vyradení chôdze na 50 km z programu OH a MS a predĺžení chodeckých súťaží na 20 km na polmaratónsku vzdialenosť 21,1 km.



Zmeny by mali začať platiť už v roku 2018. Informuje o tom sobotné vydanie denníka Šport. V praxi by to znamenalo, že olympijský víťaz z Ria Matej Tóth by na najbližších hrách v Tokiu 2020 nemohol obhajovať svoje zlato..







Tóth ostal v šoku



Podľa Športu chodci organizujú celosvetovú petíciu za záchranu päťdesiatky, ktorú podpísalo takmer 3000 signatárov vrátane vyše 60 špičkových chodcov na čele s poslednými dvoma olympijskými víťazmi na 50 km Austrálčanom Jaredom Tallentom a Matejom Tóthom.



Tridsaťštyriročný banskobystrický chodec reagoval na správy o úvahách IAAF vynechať jeho hlavnú disciplínu z programu OH a MS nasledovne: „Keď som sa o návrhu vyradiť päťdesiatku z programu olympiád dozvedel, ostal som v šoku. Prvé šumy sa objavili len pred týždňom. Prekvapila ma rýchlosť, s akou sa ide rozhodovať o takejto veľmi dôležitej veci. Zrušiť jednu disciplínu počas olympijského cyklu by bolo veľmi nešťastné. Momentálne sa snažíme utvoriť tlak na radu IAAF, komunikovať s ňou a poskytnúť argumenty, aby na budúci týždeň nezrušili vyše 80-ročnú tradíciu.“



Urobí všetko pre záchranu



Matej Tóth sa do záchrany päťdesiatky pustil aj z titulu svojej pozície člena komisie športovcov IAAF. „Zarážajúce je, že nik z nás, ani predseda komisie nemal o chystanej zmene informácie, a pritom reforma IAAF je založená práve na posilnení hlasu atlétov,“ citoval denník Šport Mateja Tótha.



„Hrozba zrušenia päťdesiatky existuje, ale urobím všetko pre to, aby po rokovaní rady IAAF 13. apríla mohla nerušene pokračovať moja príprava smerujúca nielen k obhajobe titulu majstra sveta v Londýne, ale aj olympijského víťazstva v Tokiu 2020.“



