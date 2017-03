Masovému vrahovi Charlesovi Mansonovi vyjde album

Vydanie zorganizoval hudobný zberateľ

NEW YORK 21. marca (WebNoviny.sk) - Americkému zločincovi a vodcovi vražednej skupiny Charlesovi Mansonovi vyjde album s časťou jeho väzenských piesní. Album bude obsahovať skladby, ktoré Manson nahral v 80. rokoch a niektoré boli dosiaľ dostupné na albumoch Saints Are Hell on Earth a Live at San Quentin, informoval anglický hudobný týždenník New Musical Express (NME).Vydanie albumu zorganizoval Malcolm Tent, hudobný zberateľ zo štátu Connecticut. "Veľmi ma fascinuje objavovanie takýchto stratených skvostov, najmä od takzvaných outsiderských umelcov. Domnievam sa, že Charles Manson je zrejme najdokonalejším z nich nie je súčasťou našej spoločnosti ani reality," uviedol Tent pre americký hudobný časopis Billboard.

Odpykáva si trest za sériu deviatich vrážd

Manson pred svojím nástupom výkonu doživotnej väzby sa v Los Angeles usiloval o kariéru hudobníka, je dokonca spoluautorom hitu Never Learn Not to Love, ktorý v roku 1968 nahrala surfrocková skupina Beach Boys. Inú Mansonovu skladbu - Look at Your Game, Girl - nahrala v roku 1993 hardrocková skupina Guns N Roses.Manson si odpykáva v kalifornskej väznici Corcoran doživotný trest za sériu deviatich vrážd, ktoré na jeho pokyn vykonali členovia jeho "Rodiny". Najznámejšou obeťou bola herečka Sharon Tateová, v tom čase vo vysokom štádiu tehotenstva, manželka francúzsko-poľského režiséra Romana Polanského.Keďže 82-ročný Manson nemôže legálne profitovať z týchto nahrávok, všetok zisk poputuje ochranárskemu združeniu Air Trees Water Animals, ktoré prevádzkuje istý Mansonov blízky priateľ.