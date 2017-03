Masové podujatia v Rusku budú monitorovať drony

Na monitorovanie masových podujatí budú v Rusku využívať aj drony - bezposádkové lietadlá - Národnej gardy. Podľa dnešnej správy ruskej televízie....

MOSKVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Na monitorovanie masových podujatí budú v Rusku využívať aj drony - bezposádkové lietadlá - Národnej gardy. Podľa dnešnej správy ruskej televízie Dožď to uviedol zástupca najvyššieho veliteľa jednotiek Národnej gardy Oleg Borukajev.





Dodal, že osobitná pozornosť v oblasti technického vybavenia Národnej gardy je venovaná práve "prostriedkom s nesmrtiacim účinkom na človeka." Generál vysvetlil, že v niektorých situáciách je použitie strelných zbraní nielen nevhodné, ale aj nemožné. Spresnil však, že na plnenie celého radu úloh sú nutné mimoriadne prostriedky..



Správa o plánoch na využitie dronov na monitorovanie masových podujatí v Rusku sa objavila len dva dni po tom, ako sa vo viacerých mestách krajiny konali veľké protesty proti korupcii. Podľa ruských médií sa mítingy konali v 82 mestách. Neoficiálne zdroje uviedli, že len v Moskve sa na protestnej akcii zúčastnilo okolo 30.000 ľudí (polícia hovorí o 8000), v Petrohrade 5000-10.0000 ľudí.





Protestné akcie boli spojené so zverejnením správy Fondu na boj s korupciou (FBK) opozičného politika a blogera Alexeja Navaľného. V správe sa píše o nepriznaných nehnuteľnostiach premiéra Dmitrija Medvedeva.



V Moskve počas nedeľnej demonštrácie zadržali podľa údajov polície viac ako 500 ľudí vrátane Navaľného, ktorého v pondelok súd odsúdil za organizovanie nepovolenej demonštrácie na pokutu vo výške 20.000 rubľov a na 15 dní väzenia za kladenie odporu pri zatýkaní. Ľudskoprávni aktivisti informovali až o 1000 zadržaných v Moskve a upozorňujú aj na to, že na policajných staniciach s nimi zaobchádzajú brutálne.



