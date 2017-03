Martin vedie v sérii s Košicami, Žilina zvíťazila vo Zvolene

Hokejisti Martina v stredajšom treťom zápase štvrťfinále play-off Tipsport ligy zdolali hráčov Košíc 4:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá....

MARTIN/ZVOLEN 22. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Martina v stredajšom treťom zápase štvrťfinále play-off Tipsport ligy zdolali hráčov Košíc 4:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá MHC vedie 2:1 na zápasy.



V prvej tretine sa domáci dostali do dvojgólového vedenia, v 16. min skóroval Róbert Varga a o tri minúty neskôr zvýšil Lukáš Kozák. Presne päť minút po začiatku druhej dvadsaťminútovky skóroval Branislav Rapáč a manko "oceliarov" bolo zrazu trojgólové. Zásahom z 39. min ho pomohol skresať Dávid Šoltés, no bol to jediný puk v sieti kanadského brankára MHC Mathieua Corbeila..



Víťazstvo martinského tímu potvrdil v 58. min zásahom do prázdnej bránky Košíc svojim druhým gólom v stretnutí Róbert Varga. Štvrtý štvrťfinálový súboj týchto dvoch protivníkov bude vo štvrtok 23. marca o 18.00 h opäť na martinskom ľade.







16. R. Varga (L. Kozák, Korostin), 19. L. Kozák, 25. B. Rapáč (R. Dlouhý, Surovka), 58. R. Varga - 39. Šoltés (Deyl)



5:6 na 2 min, 60. Pacalaj na 10 min, Salija na 10 min - 60. Hričina na 10 min, 1:0, 0:0, J. Konc, T. Orolin - M. Orolin, J. Tvrdoň, 2251 divákov



Zostavy:



Corbeil - L. Kozák, Pulli, Bačik, J. Tabaček, Brňák, P. König, Salija, Pacalaj - R. Varga, Galamboš, Korostin - P. Koyš, Heizer, Markovič - Surovka, R. Dlouhý, B. Rapáč - Jurášek, Pokrivčák, Rzavský



Habal - Šmach, M. Dudáš, Matejka, E. Šedivý, Deyl, Jankovič, J. Vašíček, Koch - M. Bartánus, Suja, Rudolf Huna - Jenčík, Tibor Varga, Bicek - Šoltés, P. Bartoš, Hričina - J. Milý, Boltun, Klíma













Hokejisti Žiliny uspeli na ľade Zvolena a zvíťazili 5:3. Prvú tretinu však začali lepšie domáci, v 8. min skóroval po samostatnom úniku Peter Zuzin. Zvolenčania v 30. min viedli už o dva góly, keď puk do bránky hosťujúceho Tomáša Tomeka dostal Peter Šišovský.



Žilina v 37. min znížila zásluhou Radima Hrušku a už o šesťdesiattri sekúnd neskôr bolo vyrovnané: prihrávku Marcela Holoviča zužitkoval Václav Stupka. V tretej tretine skórovali opäť Hruška s Lukášom Handlovským a hostia otočili z 0:2 na 4:2.



V 57. min síce znížil na rozdiel jedného presného zásahu český útočník HKM Pavel Klhůfek, ale v čase 59:13 spečatil výsledok zápasu na konečných 5:3 pre Žilinu skúsený útočník Marek Hovorka. Žilinčania v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú 2:1. Štvrtý vzájomný duel sa bude hrať vo štvrtok o 18.00 h znova na ľade Zvolena.







8. P. Zuzin, 30. Šišovský (L. Jurík, P. Zuzin), 57. Klhůfek - 37. R. Hruška (L. Handlovský, Marek Hovorka), 38. Stupka (Holovič), 55. R. Hruška (Marek Hovorka, Juraško), 56. L. Handlovský (Marek Hovorka, R. Hruška), 60. Marek Hovorka (T. Bokroš, R. Hruška)



8:9 na 2 min, 20. Hraško (Zvolen) 10 min, 1:2, 0:0, Lauff, Stano - Šefčík, Korba, 2688 divákov



Zostavy:



S. Baroš - Andersons, M. Novák, T. Valenta, Hraško, Plechanov, M. Ivan, Homer, Habšuda - P. Zuzin, Puliš, Šišovský - Klhůfek, B. Mráz, Lušňák - Síkela, S. Petráš, Matis - Miloš Kelemen, L. Jurík, L. Novák



T. Tomek - V. Čížek, T. Bokroš, D. Brejčák, Juraško, M. Grman, Ťavoda, Prokop, M. Macejko - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - O. Gmitter, F. Ondruš, Rogoň