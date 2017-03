Martin postúpil do play-off, Trenčín zostáva v hre

V súboji nováčikov uspeli hokejisti Nových Zámkov, keď zdolali hráčov Liptovského Mikuláša 4:2 v stredajšom stretnutí 52. kola slovenskej Tipsport....

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - V súboji nováčikov uspeli hokejisti Nových Zámkov, keď zdolali hráčov Liptovského Mikuláša 4:2 v stredajšom stretnutí 52. kola slovenskej Tipsport ligy.



Domáci rozhodli v prvej tretine, ktorú po góloch Marka Dubeca, Ossiho Saarinena a Erika Čaládiho vyhrali 3:1. Na priebežných 1:2 znížil Richard Stehlík..



V druhej časti hostia skorigovali zásluhou Maroša Piatku, no v záverečnom dejstve na konečných 4:2 upravil Branislav Fábry. Litptáci prehrali tretíkrát po sebe a s definitívou obsadia posledné 10. miesto v ligovej tabuľke.







3. Dubec (Dominik Rehák, Sucharda), 14. Saarinen (Cardwell, Kytnár), 20. Čaládi (M. Hudec), 52. Fábry (Dubec) - 19. Stehlík (P. Luža, Richard Huna), 37. Piatka (J. Sukeľ)



4:6 na 2 min, 1:1, 0:0, M. Novák, Jonák - Kacej, Vyšný



Zostavy:



Lundström - Cardwell, Drtina, Denis Rehák, Sandgren, P. Maier, M. Hudec, Makovský, Sucharda - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - Kučkin, Š. Novotný, Hujsa - Čaládi, J. Svoboda, McParland - Fábry, Dominik Rehák, Dubec



Križan - Stehlík, P. Luža, M. Šiška, Bobček, Burzala, Bagin, Oravec, Mezovský - Richard Huna, Róbert Huna, Oško - J. Sukeľ, M. Sukeľ, Vybíral - Brezniak, Langhammer, Struška - A. Laco, Piatka, Kabáč







Hokejisti HK Dukla Trenčín naďalej živia nádej na postup do play-off. Získali skalp lídra tabuľky HC ‘05 iClinic Banská Bystrica, nad ktorým vyhrali 2:1. Rozhodujúci gól dosiahol v 51. min Sádecký, ktorý zvýšil vedenie "vojakov" na 2:0. V závere za hostí už len skorigoval T. Surový. Trenčania aktuálne zaostávajú za posledným postupujúcim o 3 body.







30. T. Starosta (Denis Hudec), 51. Sádecký (Pač, Bohunický) - 58. T. Surový (Hickmott)



3:3 na 2 min, 0:0, D. Konc, Baluška - Tvrdoň, Synek, 2301 divákov



Zostavy:



Volden - Drgoň, T. Starosta, Holenda, Pavúk, Pač, Bohunický, Trška, O. Pataky - M. Hecl, A. Šťastný, Marcel Hossa - J. Ručkay, J. Švec, Sojčík - Štumpf, Šimun, Vopelka - Denis Hudec, Sádecký, J. Gašparovič



Bacashihua - Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, Gründling, Rosandič - Buc, T. Surový, Hickmott - Kafka, Truchno, Lunter - Handzuš, Higgs, Skalický - Lamper, Bortňák, Matoušek







Hokejisti Košíc bez odvolaného trénera Rostislava Čadu zdolali na žilinskom ľade hráčov MsHK Doxxbet 4:2. Hostia vyhrávali po druhej tretine 2:0 po zásahoch Richarda Jenčíka a Jakuba Suju. "Vlkom" sa podarilo vyrovnať zásluhou Juraja Juríka a Václava Stupku.



Všetky body si však napokon odniesli "oceliari". Víťazný gól strelil v závere zápasu Peter Boltun, poistku pridal do prázdnej bránky Rudolf Huna. Košice s určitosťou obsadia tretiu priečku v ligovej tabuľke, Žilina postúpi do play-off zo štvrtého miesta.







42. J. Jurík (R. Konečný, Juraško), 53. Stupka (R. Konečný, Holovič) - 22. Jenčík (Matejka, Deyl), 37. Suja (Rudolf Huna), 60. Boltun (Jenčík, M. Dudáš), 60. Rudolf Huna (Spilar, Habal)



3:6 na 2 min, navyše J. Jurík (Žilina) 10 min osobný trest, 1:1, 0:0, Snášel, Valach - Gajan, Holienka



Zostavy:



T. Tomek - V. Čížek, Ťavoda, D. Brejčák, Juraško, M. Grman, Macejko, J. E. Mendrej, Prokop - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Gmitter, Ondruš, Rogoň



Habal - Šmach, M. Dudáš, J. Vašíček, E. Šedivý, Deyl, Matejka, Jankovič - L. Nagy, Boltun. Hričina - Rudolf Huna, Suja, Spilar - Tibor Varga, Jenčík, Bicek - J. Milý, P. Bartoš, Šoltés







Martin na vlastnom ľade zvíťazil nad Nitrou 4:3 po samostatných nájazdoch a zaistil si postup do play-off. Zároveň pomohol Banskej Bystrici k prvenstvu v súťaži po základnej časti.



Vedenia sa ujali hostia zásluhou Radoslava Macíka. Domáci však odpovedali dvoma zásahmi Sergeja Korostina. Na rozdiel dvoch gólov upravil v druhej tretine Jaroslav Markovič. Ešte v prostrednej časti skorigoval Matúš Rais a duel poslal do predĺženia v záverečnom dejstve Judd Blackwatter.



V nájazdovej lotérii rozhodol o triumfe domácich Markovič. Jeho premenený samostatný nájazd potešil aj Banskú Bystricu, ktorá sa vďaka prehre Nitry stala prvýkrát v histórii klubu víťazom základnej časti Tipsport ligy.







16. Korostin (Galamboš), 19. Korostin (Galamboš), 24. Markovič (Heizer), rozh. sam. nájazd Markovič - 6. Macík, 34. Rais (Blackwater, Cope), 46. Blackwater (Marek Slovák, Milam)



5:7 na 2 min, 0:2, 0:0, Lokšík, Majling - Rojík, Šefčík, 1761 divákov



Zostavy:



Corbeil - L. Kozák, Bačik, Brňák, J. Tabaček, Pulli, Pacalaj, Salija, Rusina - R. Varga, Galamboš, Korostin - P. Koyš, Heizer, Markovič - Surovka, R. Dlouhý, B. Rapáč - Rzavský, Pokrivčák, Jurášek



Hartzell - Rais, Milam, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Meland, F. Kuzma, Ordzovenský - Blackwater, Marek Slovák, Cope - J. Šiška, Krištof, H. Ručkay - Piačka, Šille, Macík - Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka







Hokejisti Zvolena doma triumfovali nad hráčmi Popradu 4:3 po samostatných nájazdoch. Dvoma gólmi sa v drese "bryndziarov" prezentoval Peter Hraško, jeden zásah pridal Samuel Petráš. Za hostí sa presadili Radoslav Suchý, Samuel Mlynarovič a Dávid Bondra.



Víťazný nájazd premenil Pavel Klhůfek. "Kamzíci" prehrali piaty duel v sérii a bez istoty postupu do play-off figuruje na siedmom mieste v ligovej tabuľke, Zvolen je piaty.







17. Hraško (Klhůfek, L. Novák), 39. S. Petráš (L. Jurík, M. Ivan), 55. Hraško (B. Mráz), rozh. sam. nájazd Klhůfek - 9. R. Suchý (Svitana, Kroták), 18. Mlynarovič (Svitana, Štrauch), 57. D. Bondra (Murček, Guľajev)



3:5 na 2 min, 1:1, 0:0, J. Konc, Stefik - M. Orolin, Kollár, 1028 divákov



Zostavy:



M. Šimko - Andersons, Habšuda, T. Valenta, Hraško, Plechanov, M. Ivan, D. Krejči, Jurák - P. Zuzin, L. Jurík, Puliš - Klhůfek, B. Mráz, L. Novák - Síkela, S. Petráš, Matis - Dubeň, Jakubík, Kelemen



Šúrek - Š. Fabian, Guľajev, Dinda, R. Suchý, Lubor Pokovič, Davydov, A. Ježek, Ibragimov - L. Hvila, Lichanec, Štrauch - P. Svitana, Mlynarovič, Kroták - Troliga, Murček, D. Bondra - Matúš Paločko, Bjalončík, Abramov







Tabuľka Tipsport ligy 2016/2017:



1. Banská Bystrica 54 34 5 0 4 0 11 186:115 116 - istý postup do play-off



2. Nitra 54 32 1 3 2 3 13 193:147 109 - istý postup do play-off



3. Košice 54 27 5 4 1 2 15 177:118 102 - istý postup do play-off



4. Žilina 54 23 5 2 3 2 19 172:153 88 - istý postup do play-off



5. Zvolen 54 22 2 2 4 1 23 155:170 79 - istý postup do play-off



6. Martin 54 19 1 4 3 4 23 137:159 74 - istý postup do play-off



7. Poprad 54 18 3 2 6 3 22 149:163 73



8. Nové Zámky 54 17 5 0 5 4 23 141:150 70



------------------------------------------------------------------



9. Trenčín 54 16 3 3 5 2 25 134:161 67



10. Liptovský Mikuláš 54 14 5 1 2 0 32 135:181 56



------------------------------------------------------------------



HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6



Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.