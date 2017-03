Martin Kližan neprešiel prvým kolom dvojhry v Miami

MIAMI 22. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan prehral za 102 minút 6:7 (4), 3:6 s rovnako nenasadeným Francúzom Benoitom Pairem v stredajšom stretnutí 1. kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride (22. marca - 2. apríla, dotácia 7 375 695 USD, tvrdý povrch Laykold).



Obaja si počas zápasu nechali ošetriť nohu. Postupujúci, ktorý nastrieľal 9 es, sa v 2. kole stretne s Uruguajčanom Pablom Cuevasom nasadeným ako dvadsiatym prvým. Dvadsaťsedemročný ľavoruký Bratislavčan Kližan, 61. v singlovom renkingu, nedokázal proti rovesníkovi Pairemu (39.) nadviazať na úspech 6:2, 7:6 (4), ktorý dosiahol už v sezóne 2012 na "harde" vo Winstone Saleme..





Zverenec Martina Hromeca Kližan prišiel o servis v treťom geme, vo štvrtom sám nevyužil dve možnosti na returne v rade - 1:3. Paire v siedmej hre nepridal brejkovú poistku, keď mal jednu šancu, priebežne za to aj pykal. Slovák totiž zvládol rebrejk na 5:5. V neskoršom tajbrejku Francúz nedoplatil na to, že z 3:1, resp. 4:2 pripustil skóre 4:4.



Dosiahol minibrejk na 5:4 a dvakrát uspel na podaní. Navyše, v druhej časti Paire hneď odskočil na 3:0 a už si až do konca udržal servis. V napokon záverečnej deviatej hre to bolo cez dve Kližanove príležitosti na príjme. Paire zužitkoval tretí mečbal.



Zo Slovákov sa v 1. kole v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne ešte predstaví Lukáš Lacko: vo štvrtkovom súboji kvalifikantov ho preverí Barbadosan Darian King.







