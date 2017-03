Maroš Krajči po 17 rokoch končí ako generálny manažér HC Slovan Bratislava

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Maroš Krajči opúšťa po sedemnástich rokoch post generálneho manažéra hokejového Slovana Bratislava. O jeho odchode sa špekulovalo už pred mesiacom, vtedy štyridsaťdeväťročný funkcionár všetky správy odmietol a vyjadril sa, že rozhodnutie padne po sezóne. V tom čase ešte účinkovali vo svojich súťažiach dorastenci a juniori.





Podľa webu denníka Nový Čas sa Krajči rozhodol vzdať funkcie, majiteľom svoj krok oznámil už koncom minulého roka. Informáciu zatiaľ nikto nepotvrdil. "Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Všetky informácie dostanete na plánovanom tlačovom brífingu klubu," reagoval pre Nový Čas Krajči..





O jeho budúcnosti sa zatiaľ veľa nevie. Na post generálneho manažéra Slovana oficiálne nastúpil 1. mája 2000. Pod jeho vedením belasí vyhrali šesťkrát slovenskú ligu, raz Kontinentálny pohár.



Do Bratislavy sa mu podarilo prilákať kluby NHL New York Rangers a Tampa Bay Lightning, pred piatimi rokmi dotiahol rokovania o vstupe mužstva do Kontinentálnej hokejovej ligy. Ešte pred pár týždňami bol v Moskve rokovať o ďalšej sezóne a predaji televíznych práv. Počas posledného ročníka ho znechutili útoky z rôznych strán.