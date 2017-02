Markíza dostala vysokú pokutu za reklamu na lieky

Pokutu 18-tisíc eur dala dnes televízii Markíza Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Licenčná rada pokutu udelila vysielateľovi TV....

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Pokutu 18-tisíc eur dala dnes televízii Markíza Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR).



Licenčná rada pokutu udelila vysielateľovi TV Markíza spoločnosti Markíza – Slovakia za porušenie zákonných pravidiel uvádzania jednoznačnej a zrozumiteľnej výzvy na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky, ku ktorému došlo 16., 17. a 19. januára 2014 a 2. februára 2014, agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová. O tomto prípade už RVR rozhodovala a dnes o ňom opäť rozhodla po tom, ako sa vec vrátila z Najvyššieho súdu SR. .



RVR ďalej dala pokuty vysielateľovi televízie Joj Plus, spoločnosti MAC TV, tiež vysielateľovi Rádia Piešťany, Winter média ako aj vysielateľovi Rádia Plus, spoločnosti Jolin. Mac TV dostala dve pokuty, 3 000 eur a 2 000 eur. Trojtisícovú pokutu dala RVR za to, že Joj Plus 13. júla 2016 odvysielala program Futurama (VII. séria 8. epizóda) s českým dabingom. Dvojtisícovú pokutu uložila za to, že Joj Plus porušila pravidlá ochrany maloletých tým, že 5. septembra cca o 19:32 odvysielala program Profesionáli s označením ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov.



Nefinančné sankcie - upozornenie na porušenie zákona dala rada vysielateľovi spomínaných rádií - Rádia Piešťany a Rádia Plus. Spoločnosti Winter média dala RVR nefinančnú pokutu za to, že Rádio Piešťany od júla do septembra nevyhradilo z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 percent vysielaniu nových slovenských hudobných diel. Z rovnakého dôvodu dala rada upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádia Plus, spoločnosti Jolin.