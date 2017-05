Mark Selby obrátil finále a obhájil titul majstra sveta v snookeri

Cesta Marka Selbyho za titulom:

Prehľad viacnásobných majstrov sveta





v "modernej" éry (od 1969):





SHEFFIELD 2. mája (WebNoviny.sk) - Mark Selby obhájil titul majstra sveta v snookeri, hoci vo finále proti Johnovi Higginsovi zaostával 4:10. V anglicko-škótskom súboji však získal 9 z nasledujúcich 10 framov a doviedol ho do víťazného konca 18:15. Pre Selbyho je to tretí titul za ostatné štyri roky,Higgins nerozšíril zbierku štyroch. Tridsaťtriročný Angličan sa stal iba štvrtým hráčom v histórii šampionátu, ktorý obhájil trofej. Pred ním to dokázali Steve Davis, Stephen Hendry a Ronnie OSullivan. Selby si 116. týždeň za sebou udržal pozíciu svetovej jednotky a zo Sheffieldu si odniesol prémiu 375 000 libier.."Nemôžem tomu uveriť, stále sa musím štípať. Včera ma John prevalcoval, pred dneškom som nemal čo stratiť. Bol som svieži a hralo sa mi oveľa lepšie," povedal Selby podľa BBC.- Fergal OBrien (Ír.) 10:2- Siao Kuo-tung (Čína) 13:6- Marco Fu (Hongkong) 13:3- Ting Ťün-chuej (Čína) 17:15- John Higgins (Škót.) 18:15 (76:34, 7:50, 121:8, 0:141, 40:99, 1:126, 54:59, 33:68, 86:0, 8:60, 44:74, 69:22, 1:68, 0:76, 81:9, 121:12, 96:17, 76:1, 53:2, 29:107, 63:40, 68:19, 82:0, 72:0, 72:22, 36:74, 76:1, 134:4, 34:88, 0:119, 47:74, 132:0, 80:19)6 - Steve Davis (Angl.), Ray Reardon (Wales)5 - Ronnie O’Sullivan (Angl.)4 - John Higgins (Škót.)3 - John Spencer (Angl.), MARK SELBY (Angl.)2 - Alex Higgins (Sev. Ír.), Mark Williams (Wales), ,