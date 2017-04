Marine Le Penová prezradila, koho by si vybrala za francúzskeho premiéra

PARÍŽ 29. apríla (WebNoviny.sk) - Ultrapravicová kandidátka na funkciu prezidenta Francúzska Marine Le Penová v sobotu na tlačovej konferencii oznámila, že jej nový spojenec v predvolebnej kampani (neúspešný pravicový prezidentský kandidát) Nicolas Dupont-Aignan sa stane jej premiérom, ak bude v nedeľňajších voľbách zvolená za prezidentku.





Le Penová na spoločnej tlačovej konferencii s Dupontom-Aignanom povedala, že budú "ruka v ruke" obhajovať to, čo sa teraz stane ich spoločným programom. "Je to historický deň, pretože staviame záujmy Francúzska pred osobné alebo stranícke záujmy," vyhlásil Dupont-Aignan..





Euroskeptický pravicovo-nacionalistický konzervatívec Dupont-Aignan odporučil v piatok svojim voličom, aby v druhom kole francúzskych prezidentských volieb hlasovali za Marine Le Penovú. Zdôraznil pritom, že ju nepovažuje za krajne pravicovú političku. Líder strany Vstaň Francúzsko (Debout la France - DLF), v piatok zároveň oznámil, že sa dohodol s Le Penovou na zostavení novej vlády, ktorá by mala vzísť z júnových parlamentných volieb.



Dupont-Aignan získal v prvom kole prezidentských volieb 23. apríla 1,7 milióna hlasov - teda 4,7 percenta z celku. Le Penová oslavovala v sobotu jeho podporu ako vznik "veľkej vlastneneckej a republikánskej aliancie".