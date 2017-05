Marián Vajda už nie je trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča

BELEHRAD 5. mája (WebNoviny.sk) - Marián Vajda už nie je trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča. Niekdajší líder svetového rebríčka Djokovič na svojom web v piatok oznámil, že sa po antukovom turnaji v monackom Monte Carle dohodol na ukončení spolupráce so spomenutým slovenským koučom Vajdom, ale aj s kondičným trénerom Gebhardom Philom Gritschom a fyzioterapeutom Miljanom Amanovičom.





"Naveky budem Marianovi, ´GG-ovi´a Miljanovi vďačný za dekádu priateľstva, profesionalizmu a oddanosti mojim kariérnym cieľom. Bez ich podpory by som nedosiahol športové vrcholy. Viem, že kompletne zasvätili svoje životy úsiliu pomôcť mi splniť si sny. Sústavne boli mojou hybnou silou, vetrom v chrbte. Nebolo to teda jednoduché rozhodnutie, ale všetci sme cítili potrebu zmeny. Som vďačný za náš vzťah a hrdý na nezničiteľné spojenie plné lásky, rešpektu a pochopenia, ktoré sme si za tie roky vybudovali. Sú mojou rodinou a navždy to tak aj zostane," uviedol Novak Djokovič..



"Čas strávený s Novakom akoby bol celým jedným životom. Boli sme súčasťou mnohých jeho neskutočných úspechov. Žili sme a dýchali pre jeho sny. Ako kouč som mu odovzdal všetko, čo som mohol, a pociťujem veľkú hrdosť na naše výsledky. Dostali sme sa však do bodu, v ktorom sme si uvedomili, že tím potrebuje novú energiu. Novak toho ešte môže dosiahnuť oveľa viac a som si istý, že to aj zvládne. Som presvedčený, že sa vráti na tenisový vrchol na mnoho rokov a dopraje ešte veľa potešenia všetkým fanúšikom ďalšími víťazstvami. Samozrejme, budeme pokračovať v konzultáciách, neprestaneme sa vídať a tráviť spoločný čas, lebo po tom všetkom sme naozaj jedna rodina," skonštatoval Marián Vajda.



