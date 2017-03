Marian Kotleba má ďalšieho súpera v župných voľbách

BANSKÁ BYSTRICA 9. marca (WebNoviny.sk) – Ďalším kandidátom na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý zverejnil zámer uchádzať sa o tento post v jesenných voľbách do samosprávnych krajov, je prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak.Tridsaťtriročný vyštudovaný právnik chce kraj ekonomicky rozhýbať a priblížiť k ľuďom. Podľa jeho slov je BBSK obyvateľom vzdialený z toho dôvodu, že priamo pre nich nerobí takmer nič. Kandidát plánuje v budúcnosti zverejniť zoznam konkrétnych zámerov a investícií, ktoré by mal kraj realizovať. Budú smerovať do zvýšenia kvality života obyvateľov kraja a tento sa tak má stať pre obyvateľov reálnym a potrebným..„Na predsedu Banskobystrického kraja som sa rozhodol kandidovať, pretože chcem ovplyvniť to, akým spôsobom sa náš kraj vyvíja a kam sa uberá. Chcem ľuďom ponúknuť nový spôsob vedenia kraja. Úplne odlišný od všetkých, ktoré tu boli. Vedenie bez akýchkoľvek politických prepojení a zákulisných hier, bez oligarchov v pozadí, bez hádok, bez nikam nevedúcich súbojov. Vedenie profesionálnych odborníkov, nie politických nominantov či rodinných príslušníkov,“ uviedol pre agentúru SITA dôvody kandidatúry na župana Juhaniak.Vo funkcii šéfa Mestského úradu v Brezne je Juhaniak od roku 2015. Predtým pracoval v štátnej správe a ako vyšetrovateľ ekonomickej trestnej činnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici alebo člen Inšpekcie ministerstva vnútra v Banskej Bystrici, kde sa špecializoval na boj proti korupcii v policajnom zbore.

Počet kandidátov na župana BBSK tak stúpol na sedem. Okrem súčasného župana Mariana Kotlebu sa ako ďalší skloňuje Martin Klus (poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici), ďalším je Stanislav Mičev (historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea SNP a mestský poslanec), Igor Kašper (poslanec mestského parlamentu), Milan Urbáni (predseda Strany moderného Slovenska), banskobystrický podnikateľ Ján Lunter a teraz už aj Martin Juhaniak.