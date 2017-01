Marián Hossa už trénoval, po zranení sa cíti na návrat

CHICAGO 5. januára (WebNoviny.sk) - Séria piatich zápasov hokejistov Chicaga bez Mariána Hossu v zostave sa zrejme vo štvrtok skončí. Podľa webu NHL by mal byť slovenský krídelník k dispozícii na domáci duel Chicaga proti Buffalu. Hossa chýbal pre zranenie v hornej časti tela aj v pondelkovom atraktívnom súboji Bridgestone NHL Winter Classic, v ktorom Chicago podľahlo St. Louis 1:4.



V stredu bol už späť v tréningu, keď sa objavil v útoku spoločne s centrom Jonathanom Toewsom. Hossa utrpel indispozíciu 20. decembra 2016 v stretnutí s Ottawou Senators, po prvej tretine sa už nevrátil na ľad.



"Cítim sa už lepšie. Mal som prvý tréning po dlhom čase s tímom a dopadlo to dobre. Mám z toho dobrý pocit," uviedol Marián Hossa na webe NHL. Na priamu otázku, či je pripravený na návrat, Hossa jednoznačne odpovedal: "Definitívne áno. Tréning som absolvoval v solídnom tempe, bol to pre mňa dobrý test. Potreboval som to." Aj tréner Joel Quenneville pridal slová chvály po náročnom tréningu: "Vyzeral naozaj veľmi dobre. Bol použiteľný v rôznych herných činnostiach."



O týždeň už 38-ročný Hossa (nar. 12. 1. 1979) je v tejto sezóne spoločne s Arťomom Anisimovom streleckým lídrom Blackhawks, keď v 34 zápasoch zaznamenal 16 gólov. S 23 bodmi mu v kanadskom bodovaní tímu patrí 5. priečka. "Som veľmi rád, že bude späť v zostave. Takýto hráč je vždy výrazný prínos pre celé mužstvo a zároveň povzbudenie pre ostatných, keď sa vráti," uviedol krídelník Patrick Kane.



Hossa a Toews zrejme budú mať nového spoluhráča v útoku - Spencera Abbotta. Dvadsaťosemročného ľavého krídelníka povolali z farmy v Rockforde a na tréningu sa objavil práve po boku Toewsa a Hossu. "Je to pre mňa privilégium korčuľovať v útoku s takými hráčmi. Som vďačný za túto šancu," uviedol Abbott, ktorý v Rockforde nazbieral 21 bodov v doterajšej časti sezóny.