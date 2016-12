Mariah Carey predstavila nové vianočné video

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Mariah Carey zverejnila videoklip k piesni Here Comes Santa Claus. Novinka je interpretkinou verziou rovnomennej vianočnej piesne z roku 1947 a predstavila ju pri príležitosti spustenia svojej novej webstránky mariahsworld.com, kde si ju môžu jej priaznivci pozrieť.



Vo veselom klipe si okrem speváčky zahrali aj jej päťročné deti Moroccan a Monroe prezlečené za elfov.



Nahrávka je prvou z troch sviatočných skladieb, ktoré plánuje rodáčka z mesta Huntington v štáte New York zverejniť pred vianočnými sviatkami. Ďalšími by mali byť piesne O Holy Night a Joy to the World.



pôsobí na hudobnej scéne od konca 80. rokov minulého storočia. Debutový eponymný album vydala v roku 1990. V máji 2014 uviedla na trh štrnástu štúdiovku Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse. Na celom svete predala viac ako 200 miliónov kópií albumov. Získala 32 Billboard Music Awards, desať American Music Awards či päť cien Grammy.



Zahrala si napríklad v snímkach Stať sa hviezdou (2001), Tennessee (2008), Precious (2009) alebo Komorník (2013). V roku 2002 sa tiež predstavila v jednej epizóde seriálu Ally McBealová (1997 - 2002) a tento rok zase v jednej časti projektu Empire (2015). Od augusta 2015 má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.



Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.