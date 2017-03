Mariah Carey ohlásila film inšpirovaný jej piesňou All I Want For Christmas Is You

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Mariah Carey oznámila, že pripravuje animovaný film inšpirovaný jej hitom All I Want For Christmas Is You. Novinka bude zároveň adaptáciou rovnomennej detskej knihy, ktorú interpretka vydala v roku 2015.Carey ohlásila film v utorok prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde zverejnila aj jej trailer. Autorom scenára je Temple Mathews, réžiu dostal na starosť Guy Vasilovich. Speváčka bude rozprávačkou a výkonnou producentkou snímky, do ktorej prepožičajú hlasy Henry Winkler, Lacey Chabert, Phil Morris, Laya Hayes, Keiko Agena a Breanna Yde. Termín premiéry zatiaľ nie je známy, podľa traileru by to však malo byť v decembri tohto roku..

Mariah Carey pôsobí na hudobnej scéne od konca 80. rokov minulého storočia. Debutový, eponymný album vydala v roku 1990, pričom v máji 2014 uviedla na trh štrnástu štúdiovku Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse. Na celom svete predala viac ako 200 miliónov kópií albumov. Získala 32 Billboard Music Awards, desať American Music Awards či päť cien Grammy.Zahrala si napríklad v snímkach Stať sa hviezdou (2001), Tennessee (2008), Precious (2009) alebo Komorník (2013). V roku 2002 sa tiež predstavila v jednej epizóde seriálu Ally McBealová (1997 - 2002) a vlani zase v jednej časti projektu Empire (2015).Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA., ,