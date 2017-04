Maria Šarapovová sa vrátila po 15-mesačnom dištanci, poradila si s Vinciovou

STUTTGART 26. apríla (WebNoviny.sk) - Ruská tenistka Maria Šarapovová zvíťazila za 104 minút 7:5, 6:3 nad Taliankou Robertou Vinciovou v stredajšom stretnutí 1. kola dvojhry na turnaji WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix v nemeckom Stuttgarte (dotácia 776 000 USD, antuka v hale). Mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 39:21, zdolaná skončila na hodnotách 10:20. Ruska premenila 4 z 12 brejkbalov, Talianka 1 zo 6. Na fiftíny to bolo 88:68. Pre držiteľku voľnej karty Šarapovovú to bol prvý zápas po 15 mesiacoch dištancu za porušenie antidopingových pravidiel. Na tomto podujatí dosiahla hetrik v sezónach 2012 - 2014.



Najkrajší pocit na svete .



Niekdajšia jednotka singlového renkingu Šarapovová teraz má proti 34-ročnej finalistke newyorských US Open 2015 Vinciovej, 36. v hodnotení, štatistiku už 3:0. Presadila sa aj na US Open 2007 a v Indian Wells 2012, dovedna prehrala len štyri gemy v rovnakom počte setov (6:0, 6:1, resp. 6:2, 6:1). V osemfinálovom 2. kole bude vo štvrtok čeliť ľavorukej krajanke Jekaterine Makarovovej (43.), s ktorou má skóre 6:0, naposledy dominovala 6:3, 6:2 predvlani v januári v semifinále vrcholných melbournských Australian Open.



"Ísť znova na kurt bol ten najkrajší pocit na svete. Tie sekundy pred tým, ako som vstúpila do arény... Je to pre mňa scéna, odkedy som bola mladé dievča. Na obnovenie tohto zážitku som teraz dlho čakala," vyhlásila podľa blogu Tenisovej asociácie žien Šarapovová, ktorú naživo sledovalo 4500 divákov a väčšina z nich ju privítala vľúdne, hoci sa z hľadiska ozvali aj prejavy nevôle.



"Jekaterina je ľaváčka, čo býva nepríjemné. Pre mňa je však momentálne dôležitý každý jeden súboj bez ohľadu na súperku. Potrebujem hrať body, gemy, sety," podotkla Šarapovová pred osemfinále.



Voľná karta v Madride a Ríme



Držiteľka kariérneho Grand Slamu Šarapovová minulý rok 26. januára 2016 prehrala vo štvrťfinále Australian Open 4:6, 1:6 s americkou odvekou rivalkou Serenou Williamsovou, odvtedy absentovala. V marci 2016 vyvstalo, že vo vzorke poskytnutej na antidopingovú kontrolu mala meldónium, ktoré s platnosťou od 1. januára predmetného roka pribudlo na zoznam zakázaných látok. Brala ho desať rokov a pri vyšetrovaní priznala, že zmenu nezaregistrovala. Od nezávislého antidopingového tribunálu Medzinárodnej tenisovej federácie dostala zákaz štartu na dva roky (samotná ITF pritom žiadala štyri roky), neskôr jej Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne skrátil suspendáciu na 15 mesiacov.



Od minulej stredy 30-ročná Šarapovová bude na základe voľnej karty hrať aj v máji v Madride a Ríme. Podľa FFT sa presne 16. mája sa dozvie, či bude mať "wild card" aj na parížsky grandslamový turnaj Roland Garros, na ktorom si vybojovala trofej v rokoch 2012 a 2014.



Dvojhra - 1. kolo: