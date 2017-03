Marec v Banco Casino Bratislava prináša niekoľko noviniek

Bratislava, 14.marca 2017 ( WBN/PR ) – Ako je už v jednom z najväčších slovenských kasín zvykom, pre svojich návštevníkov mesiac čo mesiac organizuje eventy plné adrenalínu, ale i zábavy. Aj prvý jarný mesiac prinesie fanúšikom kartovej hry poker obľúbený turnaj Banco Casino Masters, a nie len to! V marci na svojich sociálnych sieťach spúšťa súťaž o zaujímavé výhry s názvom #AjJaSomBanco.



Od nového roka sa posledné dva turnaje Banco Casino Masters stali najúspešnejšie od začiatku svojho fungovania. Predčí 9. vydanie populárneho turnaja doterajší záujem stať sa pokrovým šampiónom?



Ďalšie, v poradí už deviate pokračovanie stále viac obľúbeného turnaja Banco Casino Masters, sa uskutoční v polovici marca. Pokroví majstri si po prvýkrát zasadnú k hracím stolom, kde sa počas turnaja hrá o neuveriteľných 100,000€, už 15.3.2017 a to hneď v dvoch slovenských mestách – v Bratislave v Banco Casino a v Poprade vo VIP poker pro Poprad. Svoje hráčske schopnosti môžu otestovať aj Košičania. V Poker Club Monte Carlo Košice si o postup do druhého hracieho dňa môžu zahrať 16.3.2017. Druhý hrací deň sa uskutoční dňa 19.3.2017 na domácej pôde organizátora, v priestoroch hotela Crowne Plaza. Tí najlepší z najlepších v mekke pokru o titul zabojujú 20.3.2017.





Prvenstvo posledného turnaja získal Slovák



Obľúbený turnaj Banco Casino Masters sa stal medzinárodne obľúbený. Za pokrové stoly si pravidelne zasadajú milovníci tejto hry rôznych vekových kategórii, pohlavia, či národností. Zmerať si sily s našincami pravidelne vycestovávajú hráči z so susedných krajín – z Čiech, Rakúska, Poľska, či Maďarska. Stále častejšie a častejšie sa zapisujú i návštevníci z ďalekého Rumunska. Víťazom prvého turnaja v tomto roku sa stal Rakúšan Michael Schmalnauer. Víťazom poslednej edície sa stal našinec Dominik Desset a domov si odniesol krásnych 20,502€, a to všetko len za zápisné vo výške 165€. Ako to vo finálový deň Banco Casino Masters vyzerá, je možné sledovať aj z pohodlia domova. Analytické myslenie hráčov, schopnosť neukázať akékoľvek pocity, či reakcie a zachovať si pokrovú tvár popreletané situáciami plnými napätia a adrenalínu okrem online partnerov finálový večer odvysielajú SpadePokerTv či HustéTV. Záznam odvysiela i TV Dajto. Bližšie informácie o nastávajúcom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/another-edition-banco-casino-masters-with-gtd-100-000-from-15-3-to-20-3-2017



Banco Casino budí záujem i na sociálnych sieťach

Posledné dni sa začalo bratislavské kasíno tešiť pozornosti ľudí i na sociálnej sieti Facebook. Na svojich oficiálnych stránkach spustili zaujímavú súťaž o výhry v hodnote 1,600€. Skvelé ceny je možné získať vďaka šikovnosti či kreativite ľudí, ktorí sa do súťaže zapoja! Viac informácii o súťaží, ktorá nesie názov #AjJaSomBanco nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/159/ajjasombanco-facebook-sutaz-o-vyhry-v-hodnote-1-600







Novinkou je i ďalšia bonusová súťaž

Do novej zaujímavej súťaže sa môžu priaznivci herného sveta zapojiť i naživo a to priamo v priestoroch honosného kasína. Bonusové zbieranie herných kombinácií môže návštevníkom kasína priniesť lákavé odmeny. Viac informácií o spôsobe získavania zaujímavých benefitov nájdete na:

http://www.bancocasino.sk/poker/events/161/collect-black-jacks-and-poker-combinations-and-win-hundred-of-euros-daily







KONTAKTY:

http://www.bancocasino.sk/web/

www.facebook.com/BancoCasinoBratislava

https://www.instagram.com/bancocasinoba/

+421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,

recepcia: +421 252 624 378, info@bancocasino.sk.