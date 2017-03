Marcinko musí s kolenom na operáciu, v Číne mu končí zmluva

KOŠICE 27. marca (WebNoviny.sk) - Pre slovenského hokejistu Tomáša Marcinka sa klubová sezóna v KHL skončila už začiatkom marca, ale na svetovom šampionáte v Kolíne nad Rýnom si ju tento rok nepredĺži. Dvadsaťosemročný center má dlhodobé problémy s kolenom, ktoré sa už nedali riešiť konzervatívne. Účastník dvoch majstrovstiev sveta musí na operáciu.



"Mám úlomok v jabĺčku z chrupavky. Teba to dať operačne dokopy. Nie je to nič nové, mám s tým problémy 2-3 posledné sezóny. Niektoré zápasy som hral cez tabletky," informoval Tomáš Marcinko slovenské médiá na pondelkovom reprezentačnom zraze v Bratislave. Priznal, že bol za odborníkom Jánom Grauzelom a ten mu odporučil artroskopiu..





"Je to asi jediná možnosť, ako to dať dokopy. Všetko si to vyžiada minimálne mesiac. Som sklamaný, ale vedel som, že aj taká možnosť je. Nebolo ideálne riešiť to počas sezóny," pokračoval Marcinko.



Jeho čínsky tím Červená hviezda Kchun-lun bol príjemným prekvapením sezóny KHL 2016/2017. Ako nováčik sa prebojoval do play-off, kde v 1. kole nestačil na vlaňajšieho majstra Magnitogorsk.



Štvrťfinálová séria Východnej konferencie sa skončila 4:1 pre Metallurg. Marcinko v 60 zápasoch základnej časti dosiahol 18 bodov za 5 gólov a 13 asistencií. Rodákovi z Popradu sa pri Čínskom múre o mesiac skončí zmluva, nová je zatiaľ vo hviezdach.



"Zatiaľ neviem, čo bude. KHL sa mi páči, lepšia liga sa v Európe hrať nedá. Som rád za šancu pôsobiť tam. Sám som zvedavý, ako to tam dopadne. Zmenil sa tréner, ktorý si zrejme prinesie svojich hráčov. Miest pre ostatných bude menej," dodal Marcinko.