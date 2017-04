Marcel Haščák po titule s Brnom vo výbornej nálade na zraze reprezentácie

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Po dlhých a intenzívnych majstrovských oslavách s Kometou Brno v českej extralige prišiel na pondelkový zraz slovenskej reprezentácie dobre naladený útočník Marcel Haščák. Od jari 2011 bol slovenský šampión, v máji 2012 sa stal vicemajster sveta a do vitríny úspechov mu pribudla ďalšia trofej.



"Získali sme titul a dobre sme ho oslávili. Som rád, že sme to v mužstve všetci prežili a som tu. Dá sa povedať, že som pripravený preladiť na reprezentáciu. V celom play-off som nebol pri inkasovanom góle, tak dúfam, že mi to tak pôjde aj v národnom tíme,“ poznamenal s úsmevom popradský rodák. Keďže v mužstve trénera SR Zdena Cígera stále absentujú hráči zo zámorskej NHL, všetci hráči zo súčasného kádra majú rovnakú východiskovú pozíciu. "Je to len na mne, ako budem hrať, podľa toho sa to vyvinie. Všetci to máme vo vlastných rukách a ide o to, ako o šancu zabojujeme,“ myslí si Haščák. .



Brankári ho nemajú radi



Kým jeho klubový spoluhráč Peter Trška prišiel na pondelkový reprezentačný zraz takmer bez hlasu, tridsaťročný krídelník Haščák nemal problém s hlasivkami. "Ja som bol ten múdrejší, ktorý sa nepolieval pivom a podobne ako on. Ja som sa dobre obliekol a užíval som si to. Naši fanúšikovia sú skvelí a som rád, že sme ich titulom potešili,“ ozrejmil. "Skvelých fanúšikov som predtým zažil raz, keď sme sa vracali so striebrom z MS 2012. Neveril som, že niečo tak fantastické zažijem ešte raz. Som veľmi vďačný, že som mal opäť tú možnosť. Keby ste tam boli, a ja som tam osobne bol, bolo to úplne super.“



Dobrú náladu zo zisku titulu prezentoval Marcel Haščák aj pri rozprávaní o svojom víťaznom góle v záverečnom zápase celej klubovej sezóny. "To sa nedalo chytiť a padlo to tam. Aj preto ma brankári nemajú radi. Bolo to skvelé play-off, aj tým, že som v ňom nedostal ani jeden gól. To ma teší najviac. V štrnástich náročných dueloch som bol asi pri šestnástich strelených góloch, ale ani pri jednom inkasovanom,“ poznamenal. Na otázku, či môže titul v českej extralige posunúť hráča na majstrovstvá sveta, bez rozmýšľania odpovedal: "To je otázka na trénera, ale ja si myslím, že áno. Vnímam to tak, že všetkých hráčov s titulom by mali rovno zobrať na MS. To sú tie víťazné typy a také sú potrebné. Musím to povedať trénerovi a som zvedavý, čo na to povie.“



Po pár mesiacoch sa Haščák v jednej šatni stretol s kamarátom Michelom Miklíkom, ktorý sa počas sezóny 2016/2017 na šesť zápasov zastavil aj v Brne. "Michelovi som nepreniesol medailu za šesť duelov, ktoré za nás odohral. Doniesol som mu nejaké prémie, to mu musí stačiť. (smiech, pozn.). Keď k nám prišiel, tak sa upevňoval kolektív. A on bol jeden z najväčších upevňovačov. Sme mu vďační, že ho tak upevnil, až sme získali titul. Ešte raz ďakujeme Michel,“ povedal.



Chce sa stať kanonierom



Kometa na ceste za titulom zdolala oboch minuloročných finalistov play-off hladko 4:0, aj preto je úspechy klubu z Brna zaslúžený. "V prvom rade som nedostal ani jeden gól. Neviem, či som to už spomínal. Každý hráč však šiel naplno a mali sme fakt dobrý tím. Či už to bol brankár Čiliak alebo obrancovia Peťo Trška s Jožom Kováčikom. Jozef bol poriadny blázon, hádzal sa tvárou do každej strely. Už trikrát som si myslel, že zomrel priamo v zápase, ale on vždy stal. Boli sme fakt dobrý kolektív a bojovali sme jeden za druhého,“ poznamenal s poriadnou dávkou humoru Haščák, ktorý má v Komete zmluvu aj na nasledujúcu sezónu. Pripúšťa však, že po definitívnom konci sezóny otvorí otázku nasledujúceho pôsobenia.



Slovensko v príprave na MS 2017 sa zatiaľ poriadne hľadá. Slovákom to nejde najmä v ofenzíve, veď v šiestich dueloch strelili len osem gólov. "Urobím všetko pre to, aby som sa stal kanonierom, ktorého tím SR potrebuje. Aj keď ním možno nebudem, ale urobím všetko pre to, aby som ním bol,“ pokračoval Haščák.



