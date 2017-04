Marček požičal peniaze hnutiu Sme Rodina, neuviedol to v majetkovom priznaní

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Marček (nezaradený) pre agentúru SITA potvrdil, že hnutiu Sme rodina pred parlamentnými voľbami....

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Marček (nezaradený) pre agentúru SITA potvrdil, že hnutiu Sme rodina pred parlamentnými voľbami požičal finančnú čiastku a túto pohľadávku voči hnutiu neuviedol v majetkovom priznaní. Marčekom sa zaoberá aj parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.





Hnutiu pohľadávku odpustil .



„ Áno je pravdou, že som strane požičal v minulosti peniaze. Tieto peniaze boli mojou pohľadávkou voči strane. Tvorili môj majetok. Celé to má ale jeden drobný háčik. Bolo to tak dovtedy, pokiaľ som sa jednostranným právnym úkonom, ktorý som urobil dávno pred tým, než som sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, nevzdal tohto môjho majetkového práva,“ vysvetlil a dodal, že hnutiu odpustil túto pohľadávku, a tak mu nič nemuselo vracať. „Preto moje majetkové právo, pohľadávka, v okamihu doručenia môjho prejavu vôle strane a jej prijatia uvedeného oznámenia, zaniklo,“ povedal.



Výbor skutočnosti posúdi



„Navrhujem, aby som splnil podľa uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií z 28. marca 2017, predsedovi výboru občanovi Martinovi Poliačikovi (SaS), zabezpečenie vyžiadania stanoviska ako vraj nedajbože dotknutého verejného funkcionára, aby sa na výbore zúčastnil aj odborník, ktorý by mu vysvetlil, ako práva a povinnosti vznikajú a zanikajú, aké práva majú ľudia pri nakladaní so svojím majetkom,“ uviedol.



Poslanec Marček dodal, že nevidí dôvody na to, aby sa ním výbor zaoberal, keďže mu hnutie Sme rodina nemusí nič vrátiť.



Predseda výboru Martin Poliačik (SaS) je za to, aby Marček nechal rozhodovanie na samotnom výbore. "Pán poslanec Marček nemusí robiť okolo veci cirkus ani navrhovať prizývanie kohokoľvek na rokovanie výboru. Bol vyzvaný, aby sa k veci vyjadril, a v rámci toho môže výboru poskytnúť akékoľvek dokumenty, ktoré existenciu alebo neexistenciu jeho majetkového práva potvrdia," povedal a dodal, že výbor v konaní skutočnosti vyplývajúce z týchto dokumentov posúdi a vo veci rozhodne.



