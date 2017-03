Malta prišla o svoj symbol, skalný oblúk sa zrútil

VALLETTA 8. marec (WebNoviny.sk) - Populárny symbol Malty - skalný oblúk známy ako Azure Window (Azúrové okno) sa v stredu pre silný vietor s dažďom zrútil do mora. Maltský premiér Joseph Muscat to označil za bolestnú stratu, uviedla spravodajská stanica BBC.



Erózia tohto skalného útvaru bola podľa štúdie z roku 2013 nevyhnutná, zrútenie mu však bezprostredne nehrozilo, napísal denník Times of Malta..



Vápencový oblúk ležiaci na ostrove Gozo patril na Malte k najnavštevovanejším turistickým atrakciám. Vznikol pred tisícročiami z dvoch zrútených vápencových jaskýň.





Azúrové okno sa objavilo aj vo viacerých filmoch a tiež v prvom diele obľúbeného amerického fantazijného seriálu Hra o tróny z produkcie televíznej stanice HBO. Okrem turistov, ktorí z oblúka často skákali do mora, je skalný útvar vyhľadávaný aj potápačmi.



Krehkosť tejto lokality poodhalilo ešte v januári rozbúrené more, vďaka ktorému sa z útvaru v jeho spodnej časti odlomil veľký kus. Maltské úrady sa následne rozhodli zaviesť zákaz a tiež pokutovať ľudí, ktorí po oblúku (resp. moste) budú prechádzať, aby tak predišli jeho ďalšiemu rozpadu.



Ostrov Gozo zasiahli v uplynulých dvoch dňoch silné víchrice, vďaka ktorým bola na niekoľko hodín pozastavená aj trajektová doprava medzi ním a ostrovom Malta.



