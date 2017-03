Malajzijský súd obžaloval dve ženy z vraždy Kima Čong-nama

KUALA LUMPUR 1. marca (WebNoviny.sk) - Malajzijský súd v stredu obžaloval dve podozrivé ženy z vraždy v prípade smrti Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una. Za takýto čin sa po usvedčení na súde udeľuje v Malajzii trest smrti. Obe ženy bolo dopoludnia vidieť odchádzať zo súdnej budovy okresu Sepang s putami na rukách a v nepriestrelných vestách.



Dvadsaťdeväťročná Vietnamka Doan Thi Huong a 25-ročná Indonézanka Siti Aishahová údajne otrávili Kim Čong-nama tak, že mu 13. februára na medzinárodnom letisku v malajzijskej metropole Kuala Lumpur potreli tvár vysoko toxickou chemickou nervovou látkou VX. Nervovoparalytickú látku, údajne použitú pri útoku, charakterizuje OSN ako zbraň hromadného ničenia. Chemikália zabila Kim Čong-nama do 15-20 minút, povedal v nedeľu novinárom malajzijský minister zdravotníctva..



Pchjongjang poslal v utorok do Malajzie diplomatickú delegáciu, ktorej úlohou je získať telo Kim Čong-nama. Potvrdil to aj Ri Tong-il, bývalý zástupca severokórejského veľvyslanca pri OSN, ktorý sa nachádzal v delegácii. Ri Tong-il povedal, že účelom jeho návštevy je "diskusia o tele zosnulého občana KĽDR (Kórejskej ľudovodemokratickej republiky), ktorý zomrel v Malajzii". Diplomat má podľa svojich slov taktiež v úmysle "informovať sa o zatknutí občana KĽDR" v súvislosti s týmto prípadom.



Malajzijskí predstavitelia zatiaľ nezverejnili takmer nič o Sevekórejčanovi, ktorého zadržiava malajzijská polícia vo väzbe. Polícia stále pátra celkovo po siedmich Severokórejčanoch, ktorí sú podľa jej presvedčenia do vraždy zapletení, vrátane diplomata zo severokórejského veľvyslanectva v Kuala Lumpure a zamestnanca štátnych aerolínií Air Koryo.



Polícia požiadala Interpol o vydanie varovania pred štyrmi osobami, ktoré ušli z Malajzie do Pchjongjangu v deň vraždy Kim Čong-nama. Zvyšné tri osoby sa údajne nachádzajú v Malajzii.



